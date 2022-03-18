台61疑車超重路面破大洞 工務段：已修繕恢復通車

台61桃園段南下方向43.2公里靠大潭發電廠路段，被民眾發現內側車道出現巨大破損，且開車經過確實顛簸，中壢工務段指出，因內側車道疑有超重車輛輾壓，造成路面下陷龜裂，發現後立即放置簡易交維設施警示，昨晚已安排處理坑洞，現已排除狀況。

有民眾昨行經台61線南下43.2公里處時發現，內側車道出現大坑洞，柏油路面不只龜裂更出現破損石塊，讓人看得怵目驚心，路過也更加小心，減速慢行。

工務段表示，昨天上午工務段坑洞修補廠商巡修發現，此處內側車道疑因超重車輛輾壓，造成路面下陷龜裂，為避免用路人危害故先行布設簡易交維設施警示。

工務段指出，昨已緊急安排廠商調度機具器械進場改善，此破損坑洞路改計長約2.6公尺、寬約5.4公尺，而本段路面原本就在已發包專案工程中，昨晚已封閉台61線主線南下42至43.2公里主線車道，現全數完成恢復通車。