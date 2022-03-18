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鋼價大漲成功市場預算需追加 柯文哲拜託議員多幫忙

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
成功中繼市場今天開幕，市長柯文哲巡視攤位。記者徐偉真／攝影
成功中繼市場今天開幕，市長柯文哲巡視攤位。記者徐偉真／攝影

台北成功中繼市場今天開幕，台北市柯文哲說，今天只是一個里程碑，高興30秒後要繼續工作，新的成功市場工程要往下挖並用鋼撐，但過去兩年鋼材漲45%，未來預算勢必追加，不蓋又不行，「我滿頭大汗」，預算不追加不會過關，他特別拜託議員未來在預算上多幫忙。

由於缺工缺料，成功市場承包商想和北市府解除成功市場新建工程契約，原本預計在2024年重建完工的成功市場，工期將延宕。新工處表示，廠商要求的補貼與市府上限差距2.76億，工期也會延後約13個月。

成功中繼市場2月19日搬遷入厝營業，經過一個月試營運後今天開幕，台北市市場處表示，成功中繼市場1樓為生鮮百貨區，共141攤，2樓美食街及百貨雜貨區，共55攤，預定使用至2024年。

柯文哲說，他是醫生，對於市場把菜放地上，老鼠亂竄、蒼蠅亂飛很不習慣，所以推動傳統市場改建，希望建立標準，賣魚攤地上沒有水、垃圾不落地和減量等，賣肉攤要有玻璃罩，他曾在日本看到很乾淨的傳統市場，他的目標是北市全部市場都跟日本一樣，要達到全部攤販都整齊清潔，還有很長的路要走。

柯文哲說，過去兩年營建物價漲16%，鋼材也漲45%，新的成功市場往下挖需要鋼材撐，他看報價鋼材價格上漲，最近又缺工缺料，價格被哄抬，但蓋到一半又不能不蓋，預算會追加，他不會隨便追加，都會逐案審，不追加不會過關。

柯文哲也和副市長黃珊珊親自逛了市場內的攤位，柯文哲逛了近10攤後表示，新的市場乾淨太多了，以前地面都濕濕、黑黑的，招牌也比較漂亮、燈光明亮，也要開始推廣無現金交易，每個店家都有貼無現金交易的QR code，鼓勵用環保袋，少製造塑膠垃圾，「今天檢查有及格，繼續努力」。

成功市場自治會會長陳中明說，他們有去參觀南門和士東等市場，參考其他市場的規劃擺設，新市場很乾淨，他會持續叮嚀攤商要保持清潔，陳列擺設上也有巧思，例如以木頭隔板擺設水果，共食區還有彩繪打卡牆，希望吸引年輕人來成功市場消費。

成功中繼市場今天開幕，市長柯文哲逛肉攤。記者徐偉真／攝影
成功中繼市場今天開幕，市長柯文哲逛肉攤。記者徐偉真／攝影
成功中繼市場今天開幕，市長柯文哲致詞。記者徐偉真／攝影
成功中繼市場今天開幕，市長柯文哲致詞。記者徐偉真／攝影
成功中繼市場今天開幕，市長柯文哲逛魚攤。記者徐偉真／攝影
成功中繼市場今天開幕，市長柯文哲逛魚攤。記者徐偉真／攝影
成功中繼市場今天開幕，市長柯文哲逛肉攤。記者徐偉真／攝影
成功中繼市場今天開幕，市長柯文哲逛肉攤。記者徐偉真／攝影
成功中繼市場今天開幕，市長柯文哲逛雞肉攤。記者徐偉真／攝影
成功中繼市場今天開幕，市長柯文哲逛雞肉攤。記者徐偉真／攝影
成功中繼市場今天開幕，市場和外送平台合作，業者向市長柯文哲說明運作模式。記者徐偉真／攝影
成功中繼市場今天開幕，市場和外送平台合作，業者向市長柯文哲說明運作模式。記者徐偉真／攝影
成功中繼市場今天開幕，市長柯文哲(右2)、副市長黃珊珊(左2)、市場自治會長陳中明(右1)在打卡牆前合影。記者徐偉真／攝影
成功中繼市場今天開幕，市長柯文哲(右2)、副市長黃珊珊(左2)、市場自治會長陳中明(右1)在打卡牆前合影。記者徐偉真／攝影

柯文哲 北市 傳統市場

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