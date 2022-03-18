場面尷尬！北市勞工理事長挺蔣萬安卻痛罵藍營這兩人

國民黨立委蔣萬安上午出席北市公務機關基層勞工產業工會座談，工會理事長林宏泉致詞時力挺蔣萬安參選台北市長，卻批評公務機關基層勞工30年沒調薪，最大責任就是國民黨在馬英九主政時期，「拖垮國民黨就是馬英九」，他還砲打高雄市前市長韓國瑜，「可以做南霸天不做，出來選總統」。

林宏泉說，公務機關基層勞工30年沒調薪，馬英九主政時候抗爭成功，還有公文，「但馬英九就是不給你」，他還說自己是民進黨員，不分顏色、不分黨派，蔣萬安今天在這，「我支持他」但他告訴蔣萬安委員， 各公家單位勞工，退休後晚景淒涼，勞工年金平均1.2萬至1.56萬，「國民黨造成的」。

林宏泉說，把勞工階級化都是國民黨的傑作，民進黨也做得不好，他支持蔣萬安選市長，希望蔣萬安當選之後跟工會辦座談會，蔣現在是國民黨指標，希望他除了對萊豬、核食在北市要嚴格把關，國民黨想要重回執政，要把勞工這一塊喚醒。

蔣萬安致詞時表示，強調自己在2017年勞基法一例一休修法，被封為「站神」，就是對勞工有利，他會堅定跟大家站在一起。這幾年政府部門人力結構產生很大改變，一般行政人力用很多約聘人力，讓外界認為公務機關成為最大非典型勞動力的使用者，這是不對隊的，現在很多技工遇缺不補，事情沒減少但人力缺少，增加大家負擔，必須要徹底檢討改進。

至於工會反映薪俸表要檢討，重新訂立薪俸級距，也要通盤檢討改進，未來台北市政府要定期跟各工會面對面談相關勞工政策，面臨問題即刻反應馬上解決，未來也要成立勞工政策諮詢會，相關代表由各工會推薦，勞工政策不是由上而下，應該是由下而上。