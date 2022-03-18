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影／環保稽查重案組成立3年 新北收復國有地118處

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜對於重案組屢屢偵破環保犯罪表達感謝。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜對於重案組屢屢偵破環保犯罪表達感謝。記者李定宇／攝影

今年為新北市長侯友宜本屆任期最後1年，暨各局處市政會議專案報告回顧過往3年成績，今上午舉辦環檢警調共同打擊犯罪研討會，回顧侯友宜上任後成立的環保犯罪重案組績效，重案組迄今開罰8千萬元以上環保犯罪裁處金額、恢復118處國土占用地，藉此宣示捍衛環境安全、預防環保犯罪決心。

過往關於違法傾倒廢土、電鍍廢水等重大環保犯罪，由於嫌疑人涉及環保法及刑法等多項法令，執法時需仰賴環保局及警察局、地檢署等多單位合作，公文往返配合執勤，對於強調立即查辦的環保時效略顯不足。侯友宜上任後藉由過往擔任刑警經驗，要求成立環保稽查重案組，結合檢警調及環保局多方單位，針對重大環保犯罪行為有效查緝。

新北市府今舉辦「新北永續先鋒 環檢警調共同打擊犯罪研討會」，侯友宜表示，新北環境稽查重案組成立3周年，感謝檢調單位協助，尤其環境稽查重案組的辛勞。環境執法力是保護環境最基本要求，讓市民安居才能樂業，新北市府一直是團隊作戰，重案組結合環、警、檢、調，打開環境執法新大門，運用科技執法提高取締成效，讓環境犯罪無所遁形，是一種新型態環境執法方式。

侯友宜表示，惡臭髒亂的沉痾改造成五股夏綠地公園，是重案組重要里程碑，共整頓677家違規工廠、收復國有土地118處、完成158家業者改善。另外三重電鍍污染案(天坑)、周人蔘環保集團犯罪案也是重要組的成績，因此連續兩年獲行政院環保署頒發打擊環保犯罪傑出貢獻金環獎。

重案組召集人、副市長謝政達表示，有鑑於對親自督導破獲三重電鍍廢水腐蝕下水道案件、林口粉寮路山區非法棄置廢棄物及廢液案、林口區菁埔段後湖小段(電玩大亨周人蔘)及三峽區十三添土方棄置重大環保犯罪，再次重申對於不法污染案件市府絕不寬貸。

重案組執行秘書許銘志表示，集團式的環境污染犯罪，污染樣態多樣，偵辦難度極高，不但舉證不易、污染影響層面廣大，稽查人員辦案更是具危險性。為解決組織性犯罪、破壞國土及複合性污染案件，重案組整合資源全力掃蕩，並由檢、警、調通力合作。

重案組迄今破獲非法清運192車次、回運7344立方公尺廢棄物及剩餘土石方、開罰8千萬元以上裁處金額，另重大汙染案件共移送126件、查扣15輛犯罪工具及追討超過7千萬元不法利得、恢復118處國土占用地及完成34處污染移除作業。

環保稽查重案組同仁經常需要深夜時分埋伏守候犯罪行為。圖／新北市環保局提供
環保稽查重案組同仁經常需要深夜時分埋伏守候犯罪行為。圖／新北市環保局提供

侯友宜 林口

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