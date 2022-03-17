養超過40隻狗！飼主不願搬離塭仔圳 地政局：持續溝通

塭仔圳第二區搬遷期限已至，但一位飼養超過40隻狗的飼主，在地政局與動保處多次協調，覓得另處養狗的住所，該飼主仍不願配合。地政局表示，將持續與飼主溝通協調，並於確保毛寶貝及民眾安置需求後，辦理後續工程施作，盼該飼主能夠儘早搬遷，也對40多隻狗提供更理想的飼養環境。

地政局表示，去年4月展開輔遷作業時，該名飼主一直為動保處關心對象，同仁發現他在住處飼養多達40多頭犬隻，環境頗為髒亂，但飼主多次拒接電話、拒絕訪視。

直到去年9月，與飼主及其親戚接觸後，飼主先是表達不願搬遷，後由輔遷同仁協助尋覓可以飼養犬隻的住所，經過民間愛護動物團體協助，找到位於五股的狗場，飼主仍表不同意。

地政局指出，輔遷作業近1年來，市府同仁持續嘗試與飼主溝通，也請民間動保團體一同前往盼能訪視，希望能提供飼主必要協助，若飼主願意，也會安排所有犬隻安置，並處理部分犬隻疑似有皮膚病、飼養環境髒亂惡臭等問題。