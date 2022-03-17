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樂生療養院修繕爭議 監委范巽綠申請自動調查

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
樂生療養院修繕爭議，監委范巽綠申請自動調查。本報系資料照
樂生療養院修繕爭議，監委范巽綠申請自動調查。本報系資料照

監察委員范巽綠今天表示，衛生福利部樂生療養院自前年起，屢以修繕文化資產為由，要求院民搬離原居住房舍，關閉舊院區醫療中心，衛福部和樂生療養院並未依文資法規定，踐行民眾參與程序，與院民進行有效溝通，引發嚴重的社會爭議與對立，為了解實情已申請自動調查。

范巽綠指出，衛福部及樂生療養院於修繕過程中，疑未依「文化資產保存法」規定踐行民眾參與程序，與院民進行有效溝通，致社運團體為此發起「守夜蓬萊，日出樂生」的社會行動，引發嚴重之社會爭議與對立，相關行政措施恐有忽視政府資訊公開的義務，枉顧院民權益之虞。

范巽綠質疑，究竟樂生療養院歷任院長對於院區修繕工程計畫之執行情形為何；現任院長將「蓬萊舍」變更為3間套房之決策經過為何；衛福部及樂生療養院辦理院區修繕工程計畫，有無就院民醫療、居住品質及無障礙環境規劃提出相關配套措施；就院民反映事項有無提供溝通管道或平台，謀求院民共識等疑義等事，涉醫療人權保障，有深入調查釐清之必要。

樂生療養院 范巽綠

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