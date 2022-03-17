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2022三峽綠茶季DIY纏花 野餐體驗客庄茶金

中央社 / 新北17日電

2022三峽綠茶季將於19日及20日在台北大學舉辦野餐派對，在新北客家文化園區推體驗活動，教民眾DIY茶葉造型的纏花書籤，讓民眾體驗北台灣客庄產業曾有的茶金盛況。

新北市府客家事務局今天發新聞表示，台北大學海山學研究中心與新北市府、三峽區公所、三鶯社區大學共同舉辦「2022三峽綠茶季」；19日及20日將在台北大學校園草皮舉辦開幕野餐派對，有碧綠市集、大地闖關遊戲、社團表演等；也在客家文化園區教民眾DIY纏花（春仔花）。

活動是與台北大學的大學社會責任（USR）團隊合作，台北大學校長李承嘉表示，學校與社區密切連結，老師帶著學生走入社區，連結在地產業和社團，推動地方產業發展，參與的學生也從中獲得成就感，共同創造雙贏。

客家局表示，茶為台灣客家族群產業之一，創造許多北台客庄茶金盛況。2022三峽綠茶季的系列，4月16日起，還將推出「茶與客家」3場主題輕旅行，帶領遊客到茶園體驗採茶與製茶過程，品嚐以茶入菜的風味茶餐。

客家局表示，在客家文化園區將體驗三峽碧螺春的擂茶與茶凍、茶點。現場也結合擂茶體驗與展售文創商品，讓民眾從做中學，認識客家茶文化。

客家局說，5月將在客家文化園區舉辦「封茶」活動，除沖泡三峽碧螺春、白茶、蜜香紅茶等供民眾品嚐，將同時舉行封茶儀式，讓民眾寫下願望、封藏好茶，盼讓民眾品茗過程，認識在地文創產業及客家文化。

市府農業局農牧經營管理科長游富鈴告訴中央社記者，以野餐派對、展售市集、茶園走讀小旅行及紀錄片影展等系列活動，串聯三峽碧螺春、藍染及鶯歌陶瓷元素，推廣三峽春日之美。

農業局長李玟表示，整合三峽碧螺春、大菁藍染及在地藝術等元素，串聯地方特色產業，凝聚共識促進在地深耕；並透過就業與教育營造青農願意投入的就業環境，並引進學術界推動既有產業鏈，以活絡地方經濟。

客家文化 野餐 茶葉

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