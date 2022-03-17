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電扶梯與東明社宅關人電梯同廠商 北捷：為個案事故

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
黃清信指出，電扶梯事故若是通案就要調整設備，如果是個案要盡速釐清，不過廠商說明這是個案。記者鍾維軒／攝影
黃清信指出，電扶梯事故若是通案就要調整設備，如果是個案要盡速釐清，不過廠商說明這是個案。記者鍾維軒／攝影

北捷新埔站日前發生電扶梯異常事故，有議員今指稱，目前與新埔站同型號OTIS電扶梯共有248台，與東明公宅發生過關人事件電梯為同公司，該電梯經OTIS維修人員調校仍無法完全解決。都發局回應，近期電梯運行順利，將持續觀察，確保不再發生；北捷則說，電扶梯為個案事故，但本周會將同機型的248座電扶梯做通盤檢測。

都發局表示，東明社宅電梯經過廠商多次調整後，近期電梯運行順利，將持續觀察，倘發現狀況將立即維修並要求提出改善方案。北捷則說，已要求專業人員把事故原因找出來，並在本周做通盤檢測，專業人員認為電扶梯事故為個案，公安部門也會進行複測，確保不會再發生相同事故。

北捷總經理黃清信說，電扶梯事件是北捷第一次遇到，過去沒有SOP沒有特別規範，這次會檢討納入規範，至於電扶梯、電梯有各項安全機制，包含一般煞車、輔助煞車，作動之前都有各式各樣的安全訊號在確保設備維護，訊號出來要去預防管理。

黃清信指出，電扶梯事故若是通案就要調整設備，如果是個案要盡速釐清，不過廠商說明這是個案，會提到原廠國際上去探討，尤其煞車設備故障，必須先確認為什麼沒有事前安全訊號，同機型的248座電扶梯本周會完成通盤檢測，北捷的公安部門和主管也會進行複測，務必讓這型態的故障降到最低。

黃清信最後表示，電扶梯、電梯都會有安全訊號，提醒公司做前期維修，北捷納管的1194座電扶梯，1年會有300多次的安全訊號或停機狀況，平均每台每年故障停機次數為0.33次，希望可以逐年降低，設備穩定風險就能控制。

電梯 北捷 社宅

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