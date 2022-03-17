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淡水廢棄宿舍髒亂問題多 地方盼改建公園

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區水源街廢棄宿舍，立委洪孟楷、新北市議員蔡錦賢會勘，討論拆除事宜，並進行綠美化做為公園的規劃。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區水源街廢棄宿舍，立委洪孟楷、新北市議員蔡錦賢會勘，討論拆除事宜，並進行綠美化做為公園的規劃。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區水源街一段47巷當中，巷道兩旁有六戶前總統蔣中正隨扈的廢棄宿舍，荒煙蔓草的廢墟衍伸環境與治安問題。因此，立委洪孟楷、新北市議員蔡錦賢會勘，討論拆除事宜，並進行綠美化做為公園的規劃。

中興里長江慶發表示，過去有這裡有六戶，據了解這是過去前總統蔣中正隨扈的宿舍，但時間一久無人居住整理就成了荒煙蔓草的廢墟衍伸環境與治安問題。

立委洪孟楷表示，現場有六戶房舍，2戶是警政署保六總隊所管，其他四戶包括土地是財政部國有財產署管轄，但就拆除清運廢棄問題，二個單位卻在會勘現場互踢皮球。

原本六戶都是保六總隊所管，但其中四戶在97年就移交給國產署，但現在國產署卻推說，要移交歸還得先拆除地上物才算數。

立委洪孟楷指出，中央單位互相推托，不是人民所樂見，目前協調2戶由保六總隊來拆除清運，另外四戶希望由國產署來負責，在拆除清運後，再由新北市議員蔡錦賢協調市府景觀處等單位，來進行公園施作，期盼盡快完成解決廢棄房舍所造成的環境問題。

洪孟楷 國產署

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