櫻花、杜鵑接力開 瑞芳步道街道花團錦簇

春暖花開，三月正是櫻花和杜鵑的花季，瑞芳區包括東和里的河堤步道，還有柑坪里棒球場旁的步道，都可以看到滿開的杜鵑花，另外，櫻花也是接力開，讓人感覺到春天真的來了，里長們也歡迎民眾來賞花。

民眾站在櫻花樹下擺好姿勢，和背後櫻花一起入鏡，瑞芳區柑坪里沿著鐵路旁種植了約60棵的吉野櫻，現在正在盛開好美，有別於山櫻花的桃紅色花瓣，吉野櫻更偏白白粉粉的色調，乍看還像鋪上了一層雪，不論是路過或是慕名而來，都讓人感受到春暖花開的氣息。

另外在柑坪里河岸步道，都有綿延長達五六百公尺的杜鵑花盛開，東和里基隆河沿岸的杜鵑花，更將近有一公里左右，從20年前開始種植後，每天都有志工來認養維護，因此每當到杜鵑花開期，總是能看到像這樣茂盛的場景。

東和里長周樹木表示，這幾天天氣不錯，歡迎民眾來到這裡散步休閒，同時可以欣賞到顏色多樣的杜鵑，也希望大家能好好維護這些得來不易的休憩環境。柑坪里長許銘仁也歡迎大家來走走賞櫻，但請發揮公德心自己的垃圾隨手帶走。