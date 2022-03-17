恢復共餐 金山六股里先玩氣球延緩失能

新冠肺炎疫情趨緩，之前停辦的金山區六股里共餐終於恢復辦理，在用餐前由市府社會局與金山區公所聯合辦理「社區照顧關懷據點設置巷弄長照站預防及延緩失能課程」，用氣球作為運動道具，訓練長輩的反應以及肢體協調，以延緩失能。

健康顧問老師說，氣球是長輩的兒孫最喜歡的玩具，居家幾乎可以說是隨手可得，這次特別選擇了這個道具，讓長輩從手部動作一路動到腳部，雖然坐著運動，不過不到一會的時間長輩都熱身流汗，不只全身都動到，該怎麼接球、運球也讓長輩腦筋動了起來。

六股里長鐘鼎平表示，這次活動相當有趣，運動中不僅是要完成老師指定的任務，還要避免氣球破掉，好好控制接球的力道，玩氣球的運動可以說是看似簡單，實際操作起來卻很不容易，每當教室響起氣球破掉的聲音，長輩們都笑得很開心，這就是六股里共餐特色，總是充滿歡笑聲，就是要讓長輩出門一趟不但訓練反應與肌肉運動，也品嚐到家常料理，還讓長輩都將愉快的心情，作為伴手禮帶回家。