電扶梯年限過5年仍運作 北捷：最低年限不等於汰換年限

台北捷運發生電扶梯下滑無法煞車導致30多人受傷事故，議員質疑設備都超最低年限5年仍繼續使用卻不更換。對此，北捷今強調「最低年限不等於汰換年限」，只是會計中的折舊，若要更換設備還得視安全性、成本效益等，目前電扶梯可靠度為99.72%，當風險變大時，就會採取汰換重置作業。

議員徐弘庭質疑，過往審預算議會就發現，很多設備明明都已經超過建議年限，北捷卻只有編保養經費，而非更新費用，一直讓老舊器材撐著使用。台北捷運今舉辦記者會回應，總經理黃清信表示，最低年限不等於汰換年限，很多設備會折舊攤銷，不表示要即時停止使用。

黃清信指出，最低年限到了，還要看使用狀況、安全與否和成本效益，還有可靠度、可用度及維護周期，如果維修就能讓機器安全運轉就會繼續使用，若真要汰換需要經過局處人員及專家學者同意。

黃清信說，電扶梯可以拆解成不同型態，如踏板、框座、馬達、煞車等，都有訂定壽命，電扶梯都是一般都是30到40年，北捷20年會大翻修，第二周期就會重置或汰換，未來會重新討論期程，依照SOP汰換、重置或維修保養設備。

黃清信強調，所有設備安全都是最大前提，營運過程也會累積參數，國際大廠全球設備產品都有使用規範，根據在地化會有不同差異，北捷有1194座電扶梯，可靠度還有99.72％，當風險大的時候就會採取重置作業，會跟專家學者爭取重置經費。