重置基金不曾核准換電扶梯零件？ 北捷駁：子虛烏有

北捷新埔站日前發生電扶梯倒退嚕事件，造成30多人受傷。就有議員質疑，北捷重置基金遭府挪用，更在2016年後就未曾核准更換電扶梯的重要零組件；北市捷運局今回應「子虛烏有」，重置基金為專款專用，且近3年北捷也沒有提出要使用重置基金汰換電扶梯零件，而是以自有資金更新。

議員李建昌日前指出，台北捷運從2016年10月後，重置基金就不曾核准更換電扶梯的重要零組件，新埔站電扶梯使用21年，超過年限5年。對此，台北捷運公司與捷運工程局今日開記者會回應電扶梯事件與議員質疑。

捷運局長張澤雄表示「重置基金挪用是子虛烏有」，並說重置基金為專款專用，用在捷運公司設備汰舊換新。市庫調借重置基金，在台北市長柯文哲上任前就有往例了，每年金額大小不同，2018年台北市議會綜合決議，要求不得調借超過75%的重置基金，2019年北市議會要求市府停止借調，當年大約借調了292億，同年5月市府已經全部還清，現在是重置基金為465億元。

張澤雄說明，目前捷運系統重置、維護與管理，除了重置基金還有北捷本身的自有資金。動用重置基金是由北捷提需求，幕僚單位會提出審查意見、召開學者專家審查會議，審議通過後提報重置基金管理委員會，由雙北市府共同成立組成，最後經北市議會審議通過才能動用。

張澤雄強調，2017年後北捷都沒有提出使用重置基金維護電扶梯的需求，不過過去申請的仍有持續撥下經費，其餘的是透過北捷自有資金進行管理維護。

北捷總經理黃清信表示，日常維護由北捷營運資金負責，處理每天運轉需要的預防、保養、故障維修、汰換、大修等，而電扶梯本身就有月檢、季檢、半年檢、年檢。重置基金主要是設備已屆壽年做汰換，北捷有30年長期計畫，涉及重要、關鍵且價格高昂設備，就會用到重置基金，所以無論重置基金有無申請或審核過，都不影響電扶梯維修周期。