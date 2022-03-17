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秀朗橋北側空間活化 議員爭取臨時停車場及消防隊設置

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市中和秀朗橋北側區段徵收將在4月啟動。圖／張維倩服務處提供
新北市中和秀朗橋北側區段徵收將在4月啟動。圖／張維倩服務處提供

新北市中和秀朗橋北側區段徵收將在4月啟動，新北市議員張維倩今天舉辦會勘，張維倩指出，區段徵收啟動後，將影響當地民眾停車問題，地政局表示，將協調高攀處提供臨時停車場；另外秀山消防分隊設置地點爭議許久，市府應使用區域內的消防用地。消防局說，目前研議設置在堤防外重劃區內。

張維倩表示，當地居民陳情，原本的河川地提供了許多停車空間，舒緩當地停車位不足的問題，但是區段徵收後會有整地工程，屆時無法提供停車空間，希望可以協助爭取停車位。

對此，地政局專門委員王耀聰表示，區內目前的停車場後續將配合施工拆除，因基地開發影響停車供給，將協調高灘處於堤外追風停車場，增設約200位汽車停車格，預計於3月底進行開工。同時，為了降低施工帶來的衝擊，將先行於開工後3個月回填作為臨時停車場，預計可提供40格汽車停車格。

張維倩指出，秀山消防分隊設置地點爭議已討論多年，秀安區有近10萬名住戶，若發生事故都得仰賴南勢角或是永利分隊協助，先前秀山消防分隊的設置地點疑慮，與其向國有財產署有償租用土地，區段徵收後市府將可無償使用區域內的消防預定地，不僅有效減少市庫財政支出，也能在新的重劃區規劃足夠的消防動線，增加未來消防救災的效率。

消防局說明，考量到國有財產署的有償撥用需花費市庫近2億元，現已朝向設置於堤防外重劃區域內，並確認重劃區內的計畫道路符合50米雲梯車（長12米、寬2.6米）轉向軌跡，基地及交通條件符合救災規劃需求。

新北市議員張維倩今天舉辦會勘，張維倩指出，區段徵收啟動後，將影響當地民眾停車問題。圖／張維倩服務處提供
新北市議員張維倩今天舉辦會勘，張維倩指出，區段徵收啟動後，將影響當地民眾停車問題。圖／張維倩服務處提供

停車場 區段徵收

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