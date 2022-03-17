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北捷失速手扶梯廠商 議員爆:與東明社宅關人電梯同一家

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員游淑慧今天踢爆，之前頻傳電梯關人事件的東明公宅，也是OTIS公司產品，北捷與都發局都應和OTIS確實釐清。圖／引用自游淑慧臉書
北市議員游淑慧今天踢爆，之前頻傳電梯關人事件的東明公宅，也是OTIS公司產品，北捷與都發局都應和OTIS確實釐清。圖／引用自游淑慧臉書

北捷手扶梯安全問題持續延燒，目前與新埔站同型號OTIS電扶梯共有248台，分布在松山新店線、板南線及淡水信義線共38站，不過北市議員游淑慧今天也踢爆，之前頻傳電梯關人事件的東明公宅，也是OTIS公司產品，電梯關人問題經OTIS維修人員不斷調校，仍無法完全解決，北捷與都發局都應和OTIS確實釐清。

北捷板南線新埔站日前發生上行手扶梯突然無預警倒退嚕，導致近30名乘客急速慘摔成一團，多人扭傷、擦傷，外界關注手扶梯的相關維護品質，游淑慧今天說，之前頻傳電梯關人事件的東明公宅，其實也是OTIS公司的產品，而且是目前所有社宅中，唯一使用OTIS，但經過OTIS維修人員不斷調校，目前仍無法完全解決。

游淑慧說，只是巧合、或者是該公司的設備品質、例行維修保養出了問題？北捷與都發局都應該和OTIS確實釐清。

北捷 游淑慧 電梯

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