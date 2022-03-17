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影／捷運聯開宅障礙坡道當車道 主委、騎士火爆對槓

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市捷運聯開宅「希望城市」出現許多騎士將車騎上障礙坡道，引發爭議。記者張睿廷／攝影
新北市捷運聯開宅「希望城市」出現許多騎士將車騎上障礙坡道，引發爭議。記者張睿廷／攝影

新北市蘆洲捷運聯開宅「希望城市」超過1000戶，當初設計的身障坡道遭貪圖方便的民眾變成機車專用道，影響身障以及行動不便的長者的權益，還有人曾經被機車撞過，會勘現場甚至發生火爆爭吵。台北市捷運局表示，將設立告示牌並請警察開單取締，若成效不佳，將考慮設置車阻。

有民眾投訴，有許多機車騎士都會從希望城市的身障坡道來回通行，但身障者已經比一般人辛苦，若有機車衝上來，他們的反應根本無法閃躲，已經有人被撞到過，還好只是輕傷，但若真的發生嚴重意外，那該怎麼辦？

新北市議員彭佳芸與新北市府、台北市捷運局會勘辦到一半，就出現1名騎士騎上障礙坡道，與希望城市主委發生爭吵，雙發你一言我一語，互不相讓，氣氛火爆，從此也看得出類似事件發生的頻繁性。

彭佳芸表示，蘆洲希望城市是三蘆區大型指標建案，當初也在蘆洲站三號出口側依法設置身障坡道，但是許多騎士為貪圖方便，都直接從此坡道騎車進入社區或前往周邊商店，住戶對此相當不滿。

彭佳芸說，因為事涉雙北政府各機關以及管理委員會，到現在遲遲無法改善，各機關還不斷互踢皮球，未將身障者的權益放在眼裡，住戶每天進出都得冒著生命危險。

彭佳芸議員表示，新北市府應負起相關責任，透過警語或加裝監視器的方式，來提醒用路人注意或不幸發生意外的資料保全，才能讓市民真正的安居樂業。

主責單位台北市捷運局會勘後回應，將會在身障步道設置禁止停車與進入的告示牌，先行以勸導為主，必要時請警方開單，若成效仍然不佳，將考慮直接設置車阻，還給身障朋友該有的通行權益。

彭佳芸邀集新北市府、台北市捷運局到場辦理會勘，希望找出解決方法。記者張睿廷／攝影
彭佳芸邀集新北市府、台北市捷運局到場辦理會勘，希望找出解決方法。記者張睿廷／攝影

身障者 捷運

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