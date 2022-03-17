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清明節追思 新北規畫140個服務站、27條掃墓接駁專車

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
市府在樹林生命紀念館3樓，設置因公殉職塔位專區「義行堂」共設置72個櫃位，不論警消或公務人員皆可免費申請使用。圖／新北民政局提供
市府在樹林生命紀念館3樓，設置因公殉職塔位專區「義行堂」共設置72個櫃位，不論警消或公務人員皆可免費申請使用。圖／新北民政局提供

清明將近，新北市府設置113處的紙錢回收站、140個服務站，提供鋤頭、鐮刀、手套等掃墓用具，也鼓勵民眾線上追思；民政局預估人潮高峰為清明節前兩周的周末，規劃27條掃墓接駁專車來紓解車潮。

民政局長柯慶忠表示，因應疫情各納骨塔取消清明法會，及搭設戶外祭祀空間，鼓勵民眾盡量戶外祭拜，進入納骨塔請民眾遵守防疫措施。同市府也設置新北清明服務網，不僅提供交通資訊，還設置113處的紙錢回收站，提供焚燒專用袋，以及140個清明服務站，免費提供鋤頭、鐮刀、手套等用具。

民政局也鼓勵線上追思，去年市府推出線上追思系統2.0，有19座公立納骨塔、環保葬及軍人忠靈祠等三種管道，照片採實景拍攝，且免登帳號即可搜尋牌位祭拜。

民政局預估清明掃墓高峰為3月26日、27日及4月2日至5日，建議民眾提早分流掃墓，或改由家中代表祭祖，此外為紓解清明期間公墓與納骨塔周邊交通壓力，今年規劃27條掃墓接駁專車路線；新北市軍人忠靈祠自3月19日、20日、26日、27日及4月2日至5日進行為期8天清明服務，於忠義街口提供免費接駁專車且進行交通管制。

此外，為感念因公殉職忠靈為國家犧牲奉獻，市府在樹林生命紀念館3樓，設置因公殉職塔位專區「義行堂」，共設置72個櫃位，不論警消或公務人員皆可免費申請使用。

新北市府設置140個服務站，提供鋤頭、鐮刀、手套等掃墓用具。圖／新北民政局提供
新北市府設置140個服務站，提供鋤頭、鐮刀、手套等掃墓用具。圖／新北民政局提供

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