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北市某國中營養午餐出現「活蟑螂」 家長怒：非第一次
台北市某國中傳出營養午餐出現「活蟑螂」，有家長指出，校內的營養午餐也不是第一次出包，過去就曾聽孩子說吃到異物，此次卻是活蟑螂，質疑是烹調出現問題；校方緊急開營養午餐委員會，但因蟑螂是活體，評估是後來跑進去的，家長擔憂，如果不更換廠商，下次可能還會有同樣問題出現。
家長指出，上周營養午餐時間，同學在盛古早味酸辣麵時，竟在底部發現一隻「活蟑螂」，既然蟑螂出現在底部，質疑是廠商烹調有衛生安全疑慮，家長更質疑，校內的營養午餐也不是第一次出包，之前就曾聽孩子說吃到異物，這次卻是蟑螂，要求立刻換廠商。
校方指出，當天夾取到蟑螂的學生為該班最後1位打餐學生，該生夾起麵條到餐盒裡時，蟑螂從麵條中跑出，導師於3月14日詢問班上同學，無人出現腸胃症狀或是身體不適的情況。
校方表示，學生發現的蟑螂是活體，並請業務人員帶回觀察，發現該蟑螂為一般出現在戶外或木製品中的「棕帶蟑螂」，而非食品廠常見的「德國蟑螂」，認為是後來跑進去的，並非廠商問題，在委員會開會後決議，不記點處理。
北市教育局副局長陳素慧表示，學校會開營養午餐委員會釐清狀況，會去判斷是廠商問題，還是學校環境導致蟑螂跑進去的問題；校方則表示，已開過午餐委員會釐清真相。
不過家長認為，廠商分明就是推卸責任，如果政府不監督，恐怕要等學生集體出現食安問題，才會被拿來重視，另外也有家長也指出，因為營養午餐的菜色很差、吃到異物事件層出不窮，孩子常挨餓回家，但雙薪家庭也無法替孩子準備便當，盼能提升學校能提升營養午餐品質。
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