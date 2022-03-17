快訊

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

直播／邊境鬆綁滿10天本土+0 境外增91例為今年次高

Habit21健身房歇業 北市：7教練願無償替學員上課

中央社 / 台北17日電

北市法務局今天表示，Habit21專業健身房去年無預警歇業，已開罰業者，受影響學員約50人，有7名在健身房工作個人教練承諾願無償協助消費者完成課程。

台北市政府法務局發布新聞資料指出，譽元公司在大安區經營Habit21專業健身房，去年12月間無預警歇業，因公司不願出面解決勞資及消費爭議，開罰業者新台幣6萬2000元。

法務局表示，受影響學員約50人，有7名個人教練承諾，願意協助已購買教練課程學員，針對剩餘堂數無償授課，將在原址附近健身房或其他合適健身房，按課程進度接續上課。

法務局指出，7名個人教練都是遭積欠薪資受害人，願意善盡教練責任替消費者完成課程，提醒消費者可依實際需求考量進行選擇，維護自身權益。有意願學員在4月30日前，可與當初購買課程專屬教練接洽或透過21ptcontact@gmail.com聯繫。

法務局表示，不接受課程學員可儘速洽詢發卡銀行，提起爭議帳款賠付申請或循司法途徑，針對譽元公司主張權利。

消保官補充，自今年1月1日生效施行「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」及修正「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」，健身房業者應就預收費用50%，提供履約保障，消費者簽約時務必注意。

民眾遇消費爭議，可打消費者服務專線「1950」或市民熱線1999轉7812，北市法務局將提供消費諮詢，維護權益。

健身 北市 薪資

延伸閱讀

沒去勘檢無障礙施工卻簽名 北市前施工科幫工程司遭訴

北市短裙女當街攔車「趴引擎蓋」 事後失憶全無印象原因曝

北市明星高中傳男師騷擾女學生 家長批班導未通報失職

北市家具街封街促銷多舉家參與 警加強宣導酒駕新法

相關新聞

北捷失速手扶梯廠商 議員爆:與東明社宅關人電梯同一家

北捷手扶梯安全問題持續延燒，目前與新埔站同型號OTIS電扶梯共有248台，分布在松山新店線、板南線及淡水信義線共38站，...

影／捷運聯開宅障礙坡道當車道 主委、騎士火爆對槓

新北市蘆洲捷運聯開宅「希望城市」超過1000戶，當初設計的身障坡道遭貪圖方便的民眾變成機車專用道，影響身障以及行動不便的...

清明節追思 新北規畫140個服務站、27條掃墓接駁專車

清明將近，新北市府設置113處的紙錢回收站、140個服務站，提供鋤頭、鐮刀、手套等掃墓用具，也鼓勵民眾線上追思；民政局預...

優人神鼓「聽海之心」 4月中旬在坪林水岸經典再現

新北坪林全力重振疫後經濟，將在4月15日至17日邀請國際級的演出團體優人神鼓結合坪林天然水岸地景，在北勢溪畔重現經典劇碼...

婉拒大聯盟 北市砲中央：大巨蛋安全要把關 程序不卡關

大巨蛋卡關，台北市長柯文哲日前槓中央「不要你的態度是，上面的交代不要給你過....」，北市府今天再度砲打中央「這叫不尋常...

北市某國中營養午餐出現「活蟑螂」 家長怒：非第一次

台北市某國中傳出營養午餐出現「活蟑螂」，有家長指出，校內的營養午餐也不是第一次出包，過去就曾聽孩子說吃到異物，此次卻是活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。