傳韓家軍讓侯家軍選三蘆 侯三回「不知道」

外傳新北市黨部有意說服，韓國瑜前青年局長林鼎超轉戰其他選區，新北市長侯友宜，今天上午出席新北市消防局「火災鑑識中心」落成典禮，面對媒體詢問，侯友宜低調連回三次「不知道這件事」。

今年新北市第四選區（三重、蘆洲）議員選舉激烈，藍黨新人積極表態，出線爭取黨內提名。包括侯友宜前市長室秘書吳訓孝、韓國瑜前青年局長林鼎超及現任議員蔡明堂兒子蔡政呈，但今天有消息傳出，新北市黨部有意說服林鼎超轉戰第三選區（新莊），將第四選區名額留給吳訓孝。

新北市長侯友宜今天上午，出席出席新北市消防局「火災鑑識中心」落成典禮，面對媒體詢問「國民黨年底三重選戰，聽說要保留吳訓孝，現在傳出反彈聲量？」「黨部似乎有意讓林鼎超轉戰新莊？會不會覺得這樣很不公平？」「吳訓孝轉戰新莊適不適合？」對此，侯友宜先靜默數秒連回3次「不知道、不知道這件事情」。