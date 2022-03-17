台北成功中繼市場3/18開幕 推電子支付加碼回饋

台北市成功市場改建中，攤販改進駐中繼市場，經試營運後，台北市市場處今天指出，成功中繼市場18日開幕，已優化硬體設備服務市民，開幕當天推電子支付加碼回饋等活動。

台北市成功市場啟用至今超過30年，地點坐落於成功國宅前，因市場設施簡陋，台北市政府與里長、居民、攤販等開多次協調會，最終拍板市場改建方案。

配合改建案，台北市市場處規劃成功市場攤販遷移至臨時攤棚，臨時攤棚在今年2月15日結束營業，近200個攤販再遷至原市場旁的中繼市場，並在2月19日舉行試營運。

市場處今天發布新聞資料指出，經過近1個月試營運，成功中繼市場3月18日正式開幕，將舉辦盛大典禮及推出電子支付、加碼回饋等活動，台北市長柯文哲將出席致詞。

台北市市場處副處長高群荐接受中央社訪問時說，成功中繼市場試營運期間，調整優化硬體設備，例如增加指標、告示牌等，讓消費者知道攤販及市場位置，攤販目前使用狀況大致不錯。至於樓梯設在市場外圍，是因內部空間不足及配合攤販營業需求。

針對成功市場改建先前傳出承包商因缺工缺料擬解約恐影響完工時間，高群荐指出，成功市場仍依原規劃期程執行，預計2024年9月完工。

根據市場處資料顯示，成功中繼市場1樓為生鮮百貨區、共137攤，2樓美食街及百貨雜貨區、共58攤，預定使用至2024年。

市場處表示，成功市場改建主體工程預計2024年間完工，將改建地下5層、地面層為廣場的鋼筋混凝土構造建築，攤販規劃在地下1樓營業，地面層為綠地。