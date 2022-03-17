快訊

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

直播／邊境鬆綁滿10天本土+0 境外增91例為今年次高

台北成功中繼市場3/18開幕 推電子支付加碼回饋

中央社 / 台北17日電

北市成功市場改建中，攤販改進駐中繼市場，經試營運後，台北市市場處今天指出，成功中繼市場18日開幕，已優化硬體設備服務市民，開幕當天推電子支付加碼回饋等活動。

台北市成功市場啟用至今超過30年，地點坐落於成功國宅前，因市場設施簡陋，台北市政府與里長、居民、攤販等開多次協調會，最終拍板市場改建方案。

配合改建案，台北市市場處規劃成功市場攤販遷移至臨時攤棚，臨時攤棚在今年2月15日結束營業，近200個攤販再遷至原市場旁的中繼市場，並在2月19日舉行試營運。

市場處今天發布新聞資料指出，經過近1個月試營運，成功中繼市場3月18日正式開幕，將舉辦盛大典禮及推出電子支付、加碼回饋等活動，台北市長柯文哲將出席致詞。

台北市市場處副處長高群荐接受中央社訪問時說，成功中繼市場試營運期間，調整優化硬體設備，例如增加指標、告示牌等，讓消費者知道攤販及市場位置，攤販目前使用狀況大致不錯。至於樓梯設在市場外圍，是因內部空間不足及配合攤販營業需求。

針對成功市場改建先前傳出承包商因缺工缺料擬解約恐影響完工時間，高群荐指出，成功市場仍依原規劃期程執行，預計2024年9月完工。

根據市場處資料顯示，成功中繼市場1樓為生鮮百貨區、共137攤，2樓美食街及百貨雜貨區、共58攤，預定使用至2024年。

市場處表示，成功市場改建主體工程預計2024年間完工，將改建地下5層、地面層為廣場的鋼筋混凝土構造建築，攤販規劃在地下1樓營業，地面層為綠地。

北市 生鮮 建築

延伸閱讀

未見缺料、通膨影響需求 劉揚偉：但鴻海保守以待

台北第一果菜承銷門檻爭議 最終維持調高後標準

建物老舊不敷使用 新莊興化市場拆除重建、2024年完工

全聯「全支付」取得電子支付執照 目標Q2正式上線

相關新聞

北捷失速手扶梯廠商 議員爆:與東明社宅關人電梯同一家

北捷手扶梯安全問題持續延燒，目前與新埔站同型號OTIS電扶梯共有248台，分布在松山新店線、板南線及淡水信義線共38站，...

影／捷運聯開宅障礙坡道當車道 主委、騎士火爆對槓

新北市蘆洲捷運聯開宅「希望城市」超過1000戶，當初設計的身障坡道遭貪圖方便的民眾變成機車專用道，影響身障以及行動不便的...

清明節追思 新北規畫140個服務站、27條掃墓接駁專車

清明將近，新北市府設置113處的紙錢回收站、140個服務站，提供鋤頭、鐮刀、手套等掃墓用具，也鼓勵民眾線上追思；民政局預...

優人神鼓「聽海之心」 4月中旬在坪林水岸經典再現

新北坪林全力重振疫後經濟，將在4月15日至17日邀請國際級的演出團體優人神鼓結合坪林天然水岸地景，在北勢溪畔重現經典劇碼...

婉拒大聯盟 北市砲中央：大巨蛋安全要把關 程序不卡關

大巨蛋卡關，台北市長柯文哲日前槓中央「不要你的態度是，上面的交代不要給你過....」，北市府今天再度砲打中央「這叫不尋常...

北市某國中營養午餐出現「活蟑螂」 家長怒：非第一次

台北市某國中傳出營養午餐出現「活蟑螂」，有家長指出，校內的營養午餐也不是第一次出包，過去就曾聽孩子說吃到異物，此次卻是活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。