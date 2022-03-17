健盟19日舉辦健康天使公益音樂會 官網免費索票
新冠疫情肆虐下，更凸顯健康的重要，台灣健康運動聯盟為推廣全民健康，訂3月19日在國立台北護理健康大學舉辦「健康天使公益音樂會」，由鋼琴名家輔仁大學校長江漢聲攜手聲樂家簡文秀教授領銜演出，還有健盟理事長周宏室、長榮大學前校長陳錦生，及薩克斯風孫維廷、吳碧珍、張清泉、蔡明叡、簡正育、陳譽晨等多位音樂家精彩表演，免費索票。
台灣健康運動聯盟（健盟）理事長周宏室表示，健康天使公益音樂會是健盟首次舉辦公益免費音樂會，並與哈佛大學全球健康計畫達成合作協議，引導民眾養成規律運動及健康促進習慣；活動一推出立刻獲得政府、教育界、醫界、中華奧會等各領域支持，以及中華民國體育運動總會、大學、醫院等15個單位共同協辦。
音樂會活動於當天下午1點半入場，欲參加民眾請至健盟官網https://forms.gle/tbeHRKCG5Zj8E8A4A報名，確認收到回覆電子郵件後，到現場簽到入場，期盼社會大眾共同響應公益，為全民健康盡一份心力。
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