新北友善耕作占耕地總面積3% 高於全國平均值

新北市府今天表示，有230家農場加入友善耕作，友善、有機耕作總面積520公頃，占新北市耕地總面積3%；往後將努力推廣並協助農民產銷，也讓社區逐漸找回生態多樣性。

新北市政府農業局長李玟今天在市政會議專題報告「先創通路再開農路」，以推動城市健康活動。他說，農業的核心價值是「健康」，致力推動友善、有機耕作是推動健康飲食的基礎。

李玟接受中央社記者電訪表示，農業局自民國104年推動友善田園區域計畫，而後，行政院農委會也於106年開始推動友善耕作。友善耕作的水稻田成為濕地生態系與候鳥定期回訪處，生物多樣性也充滿生機。

他說，新北市耕地面積約1萬7000餘公頃，友善、有機耕作面積，每年成長30公頃；近3年來，面積從428公頃成長至520公頃，占新北市耕地面積3%，高於全國平均值的2%。

李玟說，友善、有機耕作面積雖然不廣，但會努力推廣並兼顧園區生態系統，提升生產也協助農民銷售，輔導在地農產品建立自己的品牌，獲得應有的價值。

他說，市府與非政府組織（NGO）協力推動友善耕作的契作，並透過在地消費支持在地產業發展，媒合企業認購進一步保障有機、友善農民的收入；也參與國際有機農業組織，加入里山倡議國際夥伴關係（IPSI）。

李玟說，對友善、有機耕作的農田，提供各項補助外，肥料約占農業生產成本1/4，因此，中央提供補助有機質肥料每公頃新台幣3萬元，新北市提高為每公頃最高5萬元，這些都是誘因。

李玟說，農業局長期輔導社區推動友善耕作與生態保育觀念，社區也逐漸找回生態多樣性，且這幾年推動青農輔導、農業創生、農村再生、友善田園區域等計畫，就是要讓農業與生態共榮。

農業局說，之前西伯利亞小白鶴因為在金山區清水濕地棲息導引友善耕作，市府也輔導貢寮區田寮洋的農地，以友善耕作方式生產，照顧民眾身心、環境的生態健康，讓環境轉變與社會共好。