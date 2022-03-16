野柳夜訪女王頭 欣賞岩石光影特效+海岸3D水幕光雕秀
「2022野柳石光 夜訪女王」活動4月15日到5月1日登場，今天起開放民眾預約購票，傍晚後進場欣賞不同的野柳風情。除了岩石光影特效，今年還首創海岸全景3D水幕投影光雕秀，考量場地限制，每天限量進場。
觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處長陳美秀表示，野柳地質公園2018年首度規畫夜間開放參觀，活動名稱定為「野柳石光 夜訪女王」，吸引國內外遊客參觀。這項活動去年因新冠肺炎疫情停辦，今年再次絢麗登場。
今年夜訪女王主題為「野柳石空」，4月15日到5月1日的下午5點30分到晚上9點登場，為期17天。民眾進入園區即可感受光環境氣氛，搭配燈光效果及音樂，每30分鐘展演一場燈光秀。
今年邀請國際專業團隊製作一部全新動畫，投影在儷影湖區水幕畫面，同時段女王頭及俏皮公主燈區隨樂聲相呼應展演，希望讓參觀民眾沉浸在五彩繽紛的奇幻石空之中，享受獨一無二的景致。
「2022野柳石光 夜訪女王」票價250元，3月16日中午起開放網路預購，4月1日起開放現場及電話購票。網路預購前5千名及現場、電話預購前2千名，加贈50元消費抵用券1張，4月1日到5月1日可憑券到萬里、金山區參與合作的餐廳、伴手禮店、溫泉旅宿等店家消費時抵用。活動相關資訊可參考北觀處官網、野柳地質公園官網、北觀臉書粉絲團-幸福北海岸。
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