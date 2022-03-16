汐止康寧街規劃第三期拓寬 地方盼盡速推動

汐止區康寧街正在進行第二階段拓寬工程，新北市政府也規劃再延伸，要接續進行第三期工程，所以，市府新工處在汐止區公所召開協調會研議，解決用地問題，地方則希望三期工程能夠在今年逐步啟動，提供市民更好的道路環境。

新北市議員白珮茹表示，康寧街第一期拓寬已經完工，目前在進行第二期的工程，因為第二期是做到加油站，未來希望能夠繼續做道路拓寬的工程，因為可以再繼續往前推進的話，就會接近同興路，所以，從明湖加油站到同興路這一段，主要沿線是有一些高公局的土地，還有一些公園比較陰暗的部分，目前主要是討論未來這個區段施工，地主要配合的事宜，也希望三期工程能夠順利在今年逐步啟動，讓康寧街能夠一路銜接到同興路，穿越同興路高速公路橋下，直接接到未來的捷運站，提供市民更好的道路環境。

新北市議員廖先翔指出，汐止康寧街這幾年進行道路及人本環境的改善，一個都市或是道路的規劃必須是要有一致性，所以，市府也分期規劃施作，目前康寧街二期拓寬正在施作，現在也接著在討論第三期，只是第三期工程遇到比較多土地還有規劃上的困難，希望透過研議克服土地問題，讓社后地區民眾有更好的用路環境。

康寧街第3期道路拓寬工程，主要是從湖前街2巷一直過去，沿線未來打算拓寬為八米道路，只是碰到康寧街銜接湖前街2巷後的都市計劃道路還沒有開闢，為了日後能夠一路銜接到同興路，對於中間的用地問題，因為牽涉到高公局、國有財產署的地，也討論如何獲得配合開闢，在經過協調後，地方議員也希望能夠克服用地難關，讓第三期拓寬工程能夠接續施作，讓社后交通更順暢。