香火太鼎盛！住戶長期忍受燒金紙臭味 青山宮回應了
環保署2017年推動減香、減金、減炮措施，北市行天宮及龍山寺先後跟進，但北市議員徐立信接獲民眾陳情，部分廟宇仍維持拜香、燒金紙習慣，嚴重影響民眾生活品質及環境空汙問題，徐立信建議市府應積極與廟方溝通，採漸進方式實施減香、減金措施。
住在青山宮附近的住戶陳情，公廟腹地小但香火鼎盛，一位信徒要燃燒數支香火，廟方提供信徒購買的金紙也是一大盒，慶典時更是推得滿坑滿谷，產生的煙霧都汙染空間及環境；每天都要忍受燃燒金紙的臭味，家中窗戶窗框怎麼打掃都會積著厚厚的碳灰，有窗不敢開，擔心健康受到影響，在家空氣清淨機也要隨時打開。
住戶認為，知名傳統廟宇如龍山寺已經可以做到完全滅香不燒金紙，參拜者依然絡繹不覺，證明焚燒香紙並非必須，且小廟宇建築較為封閉，廟方人員長期處於高汙染環境對健康也有害。
徐立信表示，環保署已推動減香、減金、減炮措施，行天宮及龍山寺也先後跟進，除去大香爐及供桌，鼓勵信徒以「道德心香」取代線香，以「虔誠心」取代供品，不但滅香不燒金紙，也維護環境及顧及宗教服務人員健康，建議市府積極與各大廟宇溝通，效法行天宮、龍山寺作法。
北市民政局說明，北市已推動金紙減燒多年，每年都會透過區公所與廟宇溝通，詢問是否有意願加入紙錢減量計畫。經統計，截至去年北市共有280家立案寺廟，其中45家不燒香，維持燒香傳統的寺廟有235家配合滅燒，宮廟方面，則有126家不燒紙錢、153家配合減燒。
空汙噪音防制科長楊梅華表示，一直有在推動廟宇採集中燒金紙、減香、減爐等政策，鼓勵信眾以米代金，還有推動線上祭祀，民眾若有類似問題，可打1999反映，稽查大隊會前往看是否有違反空汙法第32條；若在禁止時段舉辦活動、使用擴音設施，或是發出的音量超過管制標準，稽查人員會到民眾家中測量。
青山宮秘書陳玉敏指出，目前廟中有五個爐，一個爐規定只能插一炷香，燒金紙也有管制，平日早上11時跟下午3時、假日下午3時集中燒，並使用環保金紙。陳說，過年過節及3天遶境等特殊狀況，信徒會比較多，金紙也會比較多，但平日的管制都很嚴格。
陳玉敏表示，對於周遭住戶的反映，都有跟民眾溝通，先前也有實施「以米代金」但成效不佳，還招來偷米賊；對於減香、減金、減爐政策，廟方都有逐步在實施，但信徒眾多加上傳統習俗，需要時間溝通和習慣，但一定會慢慢改善，甚至達到全面禁香禁金，青山宮全力配合市府政策，為環保出一份力。
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