未登記工廠納管將截止 新北收件延至晚間7時

新北市經濟發展局今天表示，未登記工廠納管申請到19日截止，但因適逢週休假日，受理申請時間依法順延至21日，屆時將增設夜間櫃台收件到晚間7時，籲業者儘速辦理。

經發局發布新聞稿，局長何怡明指出，未登記工廠納管申請，截至日前，新北市已有將近3000家廠商申請未登記工廠納管，其中已有超過1600家廠商通過納管，仍有約340家業者提出改善計畫。

她表示，未登記工廠申請納管期限即將於3月19日截止，依行政程序法規定，受理申請時間順延至3月21日，為體恤新北業者平日工作的忙碌，特地延長現場收件時間到晚間7時。不方便到現場送件的業者，也可以透過郵寄送件（以21日郵戳為憑）。

她表示，為給予更充足且彈性的選擇，希望新北符合資格的業者都可以搭上轉型合法的列車，持續朝向改善、轉型合法的目標邁進。