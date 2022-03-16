新建成洲抽水站解決五股淹水 行駛疏洪北路須改道

為改善五股地區易積水問題，新北水利局將在成州地區新建成洲抽水站，以解決大水來臨時可能淹水的問題，工區因位於64快速道路下方且工期較長，因此將分4階段施工，目前工程已開工，第一階段將影響疏洪北路往北及64快速道路五股匝道往來行駛車輛，用路人行經須注意安全並提前改道；整體工程將於今年8月底完工。

五股成州地區疏左3號水門一帶，與洲子洋抽水站距離達1.5公里，因此在大水來臨時，較容易造成附近地區淹水，水利局規畫興建成州抽水站來應對，也可藉此與洲子洋抽水站互相支援。

水利局指出，「新北市五股區成洲地區易積水改善工程」已於前日開工，工程分為4階段、工期約為180天，預計至今年8月底就能完成施作引水箱涵與新建五股區成洲抽水站。

水利局說明，因新建抽水站過路段箱涵工期較長，又剛好位於64快速道路下方，為避免影響交通分4階段明挖施工，第1階段新建抽水站主體及新設引水箱涵工期約50天，將占用疏洪北路往北道路及堤防用地，影響疏洪北路往北及64快速道路五股匝道往來行駛車輛，須配合匝道儀控管制，小心行駛及減速慢行。

第2階段因施工區域位於橋墩中央，影響較小；第3階段施作引水箱涵工期約50天，將占用疏洪北路往南道路，影響疏洪北路往南行駛車輛，後續道路復舊約20天；第4階段則在路邊的工區內施工，不會影響交通。