雙子星案今通過環差 4月1日申請建照、年底動工

台北市環評委員會今審議雙子星開發案環差報告，經開發單位調整包含電影院改為辦公室、增加汙水及用水量、修正太陽板面積等內容，經約3小時討論後，環委最終決議通過，但要求開發單位1月內補充修正內容。北市捷運工程局表示，環差報告通過後，預計4月1日申請建照，盼今年底動工。

台北車站特定專用區C1、D1聯合開發工程新建案（台北雙子星案）共流標5次，北市府於2018年進行第6次招商，由台灣南海發展公司得標，卻因涉及國安問題失去資格，最終由藍天宏匯團隊遞補得標，2019年完成簽約，總投資金額達606億，預估2026年8月完工，規畫商場、辦公室、旅館及停車場等。

開發單位資料報告指出，考量未來商業需求、市場環境變化，以及都審會意見修正環差報告，包含總樓地板面積、內部空間用途、建築高度、臨時停車空間規畫設計等。

原先規畫C1設置電影院、D1設置會議中心均取消，D1辦公室改為一般事務所，調整用途面積後，將增加汙水、用水量及修正太陽板面積、屋頂綠化配置範圍，並承諾取得國內外綠建築黃金級標章；臨停空間規畫部分，將在B1設置外送業者機車臨停區。

但有部分環委認為，因應修正餐飲、商場的使用面積，開發單位應注意汙水、用水量及廢棄物是否增加，需詳細評估及提出相關對應措施，並納入補充文件。最終環委審議通過，但要求開發單位1個月內補充修正內容，並送環保局核備。

北捷局副局長王偉表示，依照先前都審會要求修正環差報告並送環評審查，如電影院調整為辦公室等，今環差報告通過，預計4月1日向建管處申請間值執照。王偉說，雙子星開發案去年5月通過環評會審查、今年2月間通過都審，但要求補送環差修正報告，今天通過環差報告，相關程序都結束，預計最快今年底動工。