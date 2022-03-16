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柯文哲都更核定件數多？詹為元：都更進展非用此來看

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自詹為元臉書
圖／取自詹為元臉書

國民黨立委蔣萬安說台北市現在是「一城不變」，民眾黨則以都市更新核定件數來幫台北巿長柯文哲辯護，指馬英九與郝龍斌巿長任內核定件數是197件，而柯文哲上任7年以來核定高達303件，相當於1.5倍。但國民黨松、信市議員擬參選人、丁守中前發言人詹為元指出，從絕對的數字看來的確柯文哲任內都更核定件數較多，但都更進展真的是用這數字來看嗎？

詹為元指出，用一個簡單邏輯來說，房子會隨著時間越來越老舊，屋齡不斷攀升，隨著房屋的老舊，都更才會更有需求性，請問是馬郝時期房屋比較老舊，還是柯文哲時期？

詹為元表示，雖然都更條例與危老都更條例皆是以30年以上的房子就能符合條件進行都更，但一般民眾真的面臨都更需求往往是40、50年以上的房子，就以兩個時期40年以上房子的數量作為母數，來看看誰的都更率更高。

詹為元說，簡單來說，馬英九時期基本上較無都更問題，因為當時台北市房子普遍較新，都更需求沒那麼多，但即便以郝龍斌市長卸任時期的103年第4季屋齡數量來看，當時40年以上的房子有14萬1092宅，50年以上的房子有3萬6932宅，加總為17萬8024宅。若以馬郝時期共197件的都更核定件數來換算，都更比率為萬分之11。

他說，柯文哲時期的屋齡，他以110年第4季數量來看，40年以上房子增加為29萬1163宅，50年以上房子為10萬5760宅，加總為39萬6923宅，以目前柯文哲時期303件核定的都更案來換算，都更比率為萬分之7。

詹為元表示，柯文哲時期的40年以上老舊公寓數量為馬郝時期的2.22倍，舊房子變多更需要都更了，但都更比率的進度卻僅有馬郝時期的63％。這是不是一「城」不變？更別提危老條例是在柯文哲任內通過的，有更多的獎勵條件可以促進都更，還新設「都更師」來專門推動，這樣子都更進展應該要更快速才對。

都更 柯文哲 郝龍斌

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