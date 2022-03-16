新北：盼行政院速核定捷運汐東線

台北捷運汐東線綜合規劃報告獲交通部審查通過。新北市府今天表示，還要送行政院最後裁定，盼比照基隆捷運快速核定通過，讓汐止與基隆的市民擁有交通便捷的軌道建設。

新北市長侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪，媒體詢問，捷運汐東線綜合規劃報告15日獲交通部審查通過，接下來新北市有什麼樣的計畫。

侯友宜說，汐東線在大家的努力下，通過交通部的審查，還要送到行政院做最後裁定，希望也比照基隆捷運，能快速地支持與核定。新北市一定會完整規劃汐東線與基隆捷運的路網，讓汐止、基隆市民能有交通便捷的軌道建設。

媒體詢問，交通部審查通過附帶3個條件，要新北市與台北市、基隆市談合作，汐止區議員白珮茹認為對新北太沉重，侯友宜怎麼看。

侯友宜說，只有共好的合作，才能迅速把基隆捷運及捷運汐東線，很清楚勾勒出要落實的方向，其實，北北基之前已有協調，大方向都有共識，至於要細微調整的，只要努力溝通不會有多大問題。

侯友宜表示，捷運汐東線規劃案很早就送到交通部，先核定的部分，將可實現汐止區居民20年來的期待；新北會快速啟動先行，把機廠保留下來讓2路網共用，也不會影響基隆捷運的興建。

新北市捷運局表示，捷運汐東線提供基隆捷運、捷運民生線延伸使用，同時串聯起內湖、南港、社后、樟樹灣、遠雄 UTOWN、保長坑及北五堵新市鎮等產業區，塑造北北基生技產業廊帶，最重要是改善汐止聯外交通問題，提供汐止、汐科、樟樹灣、社后與東湖地區更便捷大眾運輸運具。