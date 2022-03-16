快訊

直播／第27期疫苗預約開跑 指揮中心下午2時記者會

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

新北：盼行政院速核定捷運汐東線

中央社 / 新北16日電

台北捷運汐東線綜合規劃報告獲交通部審查通過。新北市府今天表示，還要送行政院最後裁定，盼比照基隆捷運快速核定通過，讓汐止與基隆的市民擁有交通便捷的軌道建設。

新北市長侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪，媒體詢問，捷運汐東線綜合規劃報告15日獲交通部審查通過，接下來新北市有什麼樣的計畫。

侯友宜說，汐東線在大家的努力下，通過交通部的審查，還要送到行政院做最後裁定，希望也比照基隆捷運，能快速地支持與核定。新北市一定會完整規劃汐東線與基隆捷運的路網，讓汐止、基隆市民能有交通便捷的軌道建設。

媒體詢問，交通部審查通過附帶3個條件，要新北市與台北市、基隆市談合作，汐止區議員白珮茹認為對新北太沉重，侯友宜怎麼看。

侯友宜說，只有共好的合作，才能迅速把基隆捷運及捷運汐東線，很清楚勾勒出要落實的方向，其實，北北基之前已有協調，大方向都有共識，至於要細微調整的，只要努力溝通不會有多大問題。

侯友宜表示，捷運汐東線規劃案很早就送到交通部，先核定的部分，將可實現汐止區居民20年來的期待；新北會快速啟動先行，把機廠保留下來讓2路網共用，也不會影響基隆捷運的興建。

新北市捷運局表示，捷運汐東線提供基隆捷運、捷運民生線延伸使用，同時串聯起內湖、南港、社后、樟樹灣、遠雄 UTOWN、保長坑及北五堵新市鎮等產業區，塑造北北基生技產業廊帶，最重要是改善汐止聯外交通問題，提供汐止、汐科、樟樹灣、社后與東湖地區更便捷大眾運輸運具。

基隆捷運 汐止

延伸閱讀

影／汐東線通過交通部審查 侯友宜：麻煩行政院快速核定

影／賞櫻海岸遊齊發 新北推動山海造林復經濟

HBL冠、亞軍頒獎60萬 侯指示獎金加碼並請吃牛排

獨／認同侯友宜打拚市政 無黨籍議員游輝宂將入國民黨

相關新聞

獨／被開罰單不服氣 新北違規照片線上查今上路

民眾開車在路上，或多或少都會被開罰單逕行舉發，新北市光是測速照相桿1年就開罰約2億元，也有不少違規是被民眾拍照交警方取締...

北市生育獎勵金再加碼 第二胎2.5萬元、第三胎3萬元

台北市為嘉惠更多新生兒家庭，同時積極回應市議會對生育獎勵金加碼的建議，台北市生育獎勵金發放辦法已經正式修正通過並發布施行...

影／「劍潭大蛋」網掀論戰 北藝中心內部開箱

歷經近十年工期，興建於原士林夜市舊址的台北表演藝術中心8月將正式開幕，台北市副市長蔡炳坤今天上午親自導覽，期望北藝中心可...

宋雨蓁退出國民黨 宋進財看到臉書才知女兒玩真的

新北平地原住民議員宋雨蓁今日宣布，退出國民黨，父親宋進財曾任6屆議員，對於女兒退黨一事，宋雨蓁透露父親很不諒解「生氣、難...

新北市府前都更案開拆 預計2024年完工

位在新北市政府對面的板橋中山段都更案從3月開拆，預計於2024年4月完工，新板特區拼圖又加上一 塊。新北市都更處表示，該...

影／賞櫻海岸遊齊發 新北推動山海造林復經濟

時序進入春季，3月起新北市將進行各式各樣陸地及海上活動，除了賞櫻還可釣魚，農業局今於市政會議上發表專題報告「農業健康式」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。