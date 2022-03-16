聽新聞
test
0:00 / 0:00
宋雨蓁退出國民黨 宋進財看到臉書才知女兒玩真的
新北平地原住民議員宋雨蓁今日宣布，退出國民黨，父親宋進財曾任6屆議員，對於女兒退黨一事，宋雨蓁透露父親很不諒解「生氣、難過」還說事前都沒有跟他說，也怕女兒遭黨追殺。但宋雨蓁認為，自己一直有跟父親溝通，只不過父親以為只是嘴上說說，因此前幾日臉書宣布退黨時，才會嚇到。
宋雨蓁今日召開記者會表示，國民黨對原民政策仍停留在數十年前，退黨也跟地方黨部解釋、溝通過了，他們也尊重我的意願，同時地方也理解為何黨中央這麼多年下來，沒有制定的完整原民政策。不過宋也說，雖然現在退黨，但也不會變成敵人，言語間透露未來將持續傾向與國民黨合作。
宋雨蓁也指出，現在退黨並非跟國民黨為敵，只是已經思慮成熟，至於外界認為將會影響黨的團結，宋直言「我的退黨並沒有大到，影響整個黨的團結」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言