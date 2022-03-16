宋雨蓁退出國民黨 宋進財看到臉書才知女兒玩真的

新北平地原住民議員宋雨蓁今日宣布，退出國民黨，父親宋進財曾任6屆議員，對於女兒退黨一事，宋雨蓁透露父親很不諒解「生氣、難過」還說事前都沒有跟他說，也怕女兒遭黨追殺。但宋雨蓁認為，自己一直有跟父親溝通，只不過父親以為只是嘴上說說，因此前幾日臉書宣布退黨時，才會嚇到。

宋雨蓁今日召開記者會表示，國民黨對原民政策仍停留在數十年前，退黨也跟地方黨部解釋、溝通過了，他們也尊重我的意願，同時地方也理解為何黨中央這麼多年下來，沒有制定的完整原民政策。不過宋也說，雖然現在退黨，但也不會變成敵人，言語間透露未來將持續傾向與國民黨合作。

宋雨蓁也指出，現在退黨並非跟國民黨為敵，只是已經思慮成熟，至於外界認為將會影響黨的團結，宋直言「我的退黨並沒有大到，影響整個黨的團結」。