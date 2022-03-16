快訊

直播／第27期疫苗預約開跑 指揮中心下午2時記者會

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

北捷：上午2起異常 收班後詳查原因

中央社 / 台北16日電

北捷近期狀況頻傳，上午10時許大安站發生轉向設備故障異常，須啟動公車接駁。北捷表示，異常在21分鐘後排除；另稍早上班通勤時，板南線也發生異常，原因將在收班後詳查。

台北捷運公司表示，今天上午10時28分，淡水信義線大安站袋形軌一座轉轍器無法到位，當下台北101/世貿站至信義安和站採取單線雙向運轉，班距約16分鐘；象山站至大安站啟動公車接駁。

北捷表示，上午10時49分，轉轍器異常已排除，台北101/世貿站至信義安和站恢復雙向運轉，至於轉轍器無法到位原因將於收班後詳查。

稍早上班、上課通勤時間，板南線也發生異常，一度影響列車運行。北捷指出，上午8時2分，市政府站往新埔站方向軌道電路訊號異常，列車在處理期間慢速通過，營運未中斷。

北捷指出，系統在上午8時25分恢復正常，至於軌道電路訊號異常原因，將於收班後詳查。

板南線11日才發生新埔站一座電扶梯異常無預警下滑導致旅客受傷意外，讓北捷安全性受到關注。

北捷 台北101

延伸閱讀

北捷：紅線大安站轉向設備異常 狀況已排除

北捷22年手扶梯失速意外 國內4大機場也有「老電梯」

影／新埔捷運站電扶梯異常 北捷指是這2原因造成

影／新埔捷運站手扶梯失速影片被外流出去 北捷：追查中

相關新聞

獨／被開罰單不服氣 新北違規照片線上查今上路

民眾開車在路上，或多或少都會被開罰單逕行舉發，新北市光是測速照相桿1年就開罰約2億元，也有不少違規是被民眾拍照交警方取締...

北市生育獎勵金再加碼 第二胎2.5萬元、第三胎3萬元

台北市為嘉惠更多新生兒家庭，同時積極回應市議會對生育獎勵金加碼的建議，台北市生育獎勵金發放辦法已經正式修正通過並發布施行...

影／「劍潭大蛋」網掀論戰 北藝中心內部開箱

歷經近十年工期，興建於原士林夜市舊址的台北表演藝術中心8月將正式開幕，台北市副市長蔡炳坤今天上午親自導覽，期望北藝中心可...

宋雨蓁退出國民黨 宋進財看到臉書才知女兒玩真的

新北平地原住民議員宋雨蓁今日宣布，退出國民黨，父親宋進財曾任6屆議員，對於女兒退黨一事，宋雨蓁透露父親很不諒解「生氣、難...

新北市府前都更案開拆 預計2024年完工

位在新北市政府對面的板橋中山段都更案從3月開拆，預計於2024年4月完工，新板特區拼圖又加上一 塊。新北市都更處表示，該...

影／賞櫻海岸遊齊發 新北推動山海造林復經濟

時序進入春季，3月起新北市將進行各式各樣陸地及海上活動，除了賞櫻還可釣魚，農業局今於市政會議上發表專題報告「農業健康式」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。