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新北市府前都更案開拆 預計2024年完工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
位在新北市政府對面的板橋中山段都更案從3月開拆，預計於2024年4月完工。記者江婉儀／攝影
位在新北市政府對面的板橋中山段都更案從3月開拆，預計於2024年4月完工。記者江婉儀／攝影

位在新北市政府對面的板橋中山段都更案從3月開拆，預計於2024年4月完工，新板特區拼圖又加上一 塊。新北市都更處表示，該案多為30年以上老舊建築物，將興建地上19層、 地下4層住商混合建築物，並配合週間建築物設置空橋，提升行人便利性。

本案更新單元位於板橋區中山路一段及新站路交叉口，基地面積約1631平方公尺，因多為30年以上1至3層樓老舊建築物，已不符合使用年限，為提升住宅居住安全及美化都市環境景觀，實施者於本案核定後已陸續開始進行各項拆除前置作業，目前正在拆除。

都更處表示，本案更新前戶數有11戶，更新後為36戶，預計興建1棟地上19層、 地下4層住商混合建築物，留設4公尺人行步道，改善人行空間，並配合周邊建築物設置空橋串聯2棟建築物，完工後將大幅提升人行空間便利性。

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