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北市生第二胎領2萬5千元今生效 近萬人受惠

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市生育獎勵金發放辦法修正通過後發布施行，第二、第三胎各加碼5000元。圖／報系資料照
台北市生育獎勵金發放辦法修正通過後發布施行，第二、第三胎各加碼5000元。圖／報系資料照

北市生育獎勵金發放辦法修正通過後發布施行，第二、第三胎各加碼5000元。北市民政局指出，為鼓勵年輕人在台北成家育兒，只要是今年3月17日(含)以後出生的新生兒，都可以適用新的獎勵辦法，第二胎發放2萬5000元、第三胎發放3萬元，預期將有近萬名新生兒母親受惠。

台北市生育獎勵金發放辦法，創全國各地先例，以共同生活圈為出發點，將北北基3市的設籍期間都共同納入計算，只要北北基連續設籍期間滿10個月以上，就能請領生育獎勵金。今年發放辦法的修正，原有的設籍滿10個月以上及北北基設籍期間合併計算之規定未改變，不會影響市民既有的結婚生育規畫。

民政局指出，除了生育獎勵金加碼外，台北市推出結婚抽千萬活動，總獎金高達1千萬元，共計將抽出150名幸運新人，越早結婚登記，就有越多中獎機會，月月抽、季季抽、年度加碼抽，最多可以有6次抽獎機會。

另外，今年8月起，育兒津貼將從每月3500元，提高到5000元，第2胎6000元、第3胎以上7000元；托育補助從每月7000元至9000元，提高到每月8500元至1萬0500元，公共與準公共的幼兒園每月收費，也會全面降至3000元以下，預期可以大幅減輕育兒負擔。

北市府表示，目前也持續投入大量資源興建社區公共托育家園及非營利幼兒園，截至110年底，台北市已設置55處社區公共托育家園，布建數量及密度為全國之冠，預計111年將再增設3處。台北市非營利幼兒園及職場互助教保服務中心截至111學年度數量為54園，為全國之冠，將朝向幼兒園公共化比例七成的目標邁進。

北市 生育 幼兒園

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