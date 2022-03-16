北市推外籍看護安心計畫 1對1對宅服務 5年服務逾2千案

為讓被看護人能獲更好照顧，台北市勞動局勞動力重建運用處持續推動「聘用外籍看護工雇主安心計畫」，安排護理師、職能治療師及雙語通譯人員到宅服務，依被照顧者的健康狀況，對外籍看護工進行一對一的照護技能指導，自2017年起迄今已服務2372個家庭。

北市勞動局長陳信瑜表示，外籍移工能掌握各項照護技巧，就能減緩家屬照顧壓力，並增進照護品質；勞動力重建運用處也表示，每個失能者的症狀不盡相同，專業團隊主動與家屬、外籍看護共同討論病況、目標及照顧技巧指導，排除語言上的隔閡，就能提高照護品質。

勞動力重建處說，他們曾協助一名曾奶奶及家屬，執行兩次到宅訓練服務，指導外籍看護翻身、移位、灌食、拍背等照顧技巧，這名外籍看護也說，透過專業團隊到家指導並回覆示教，也確認學習情況，讓她壓力減輕不少，比較不會感到無助，一開始不知道自己的照顧方式是不是對的，很怕傷害到奶奶，但透過到宅訓練指導提升工作技能，對在陌生的國度工作的她來說，是走下去的力量。

陳信瑜表示，移工是不少家庭的照顧主力，重建處每年持續辦理到宅訓練，提升了移工照顧技巧，也解決了一個家庭的照顧壓力，達到雙贏結果。勞動局表示，雖疫情趨緩，勞動局仍嚴格落實防疫規定，進家戶的專業指導員及通譯人員，皆已完整接種2劑疫苗，保護自己也讓服務對象安心！