快訊

直播／第27期疫苗預約開跑 指揮中心下午2時記者會

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市推外籍看護安心計畫 1對1對宅服務 5年服務逾2千案

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為讓被看護人能獲更好照顧，台北市勞動局勞動力重建運用處持續推動「聘用外籍看護工雇主安心計畫」。示意圖/非新聞內文服務個案/本報資料照
為讓被看護人能獲更好照顧，台北市勞動局勞動力重建運用處持續推動「聘用外籍看護工雇主安心計畫」。示意圖/非新聞內文服務個案/本報資料照

為讓被看護人能獲更好照顧，台北市勞動局勞動力重建運用處持續推動「聘用外籍看護工雇主安心計畫」，安排護理師、職能治療師及雙語通譯人員到宅服務，依被照顧者的健康狀況，對外籍看護工進行一對一的照護技能指導，自2017年起迄今已服務2372個家庭。

北市勞動局長陳信瑜表示，外籍移工能掌握各項照護技巧，就能減緩家屬照顧壓力，並增進照護品質；勞動力重建運用處也表示，每個失能者的症狀不盡相同，專業團隊主動與家屬、外籍看護共同討論病況、目標及照顧技巧指導，排除語言上的隔閡，就能提高照護品質。

勞動力重建處說，他們曾協助一名曾奶奶及家屬，執行兩次到宅訓練服務，指導外籍看護翻身、移位、灌食、拍背等照顧技巧，這名外籍看護也說，透過專業團隊到家指導並回覆示教，也確認學習情況，讓她壓力減輕不少，比較不會感到無助，一開始不知道自己的照顧方式是不是對的，很怕傷害到奶奶，但透過到宅訓練指導提升工作技能，對在陌生的國度工作的她來說，是走下去的力量。

陳信瑜表示，移工是不少家庭的照顧主力，重建處每年持續辦理到宅訓練，提升了移工照顧技巧，也解決了一個家庭的照顧壓力，達到雙贏結果。勞動局表示，雖疫情趨緩，勞動局仍嚴格落實防疫規定，進家戶的專業指導員及通譯人員，皆已完整接種2劑疫苗，保護自己也讓服務對象安心！

外籍看護 移工

延伸閱讀

汐東線過關 北市：待與基隆捷運整合後規劃銜接東湖站

麗星台灣等2公司26人欠薪案 北市勞動局介入調查

首提市政願景 蔣萬安：北市市容老舊、對青年不友善

高薪達80K！北市就服站徵才 391個工作機會

相關新聞

獨／被開罰單不服氣 新北違規照片線上查今上路

民眾開車在路上，或多或少都會被開罰單逕行舉發，新北市光是測速照相桿1年就開罰約2億元，也有不少違規是被民眾拍照交警方取締...

北市生育獎勵金再加碼 第二胎2.5萬元、第三胎3萬元

台北市為嘉惠更多新生兒家庭，同時積極回應市議會對生育獎勵金加碼的建議，台北市生育獎勵金發放辦法已經正式修正通過並發布施行...

影／「劍潭大蛋」網掀論戰 北藝中心內部開箱

歷經近十年工期，興建於原士林夜市舊址的台北表演藝術中心8月將正式開幕，台北市副市長蔡炳坤今天上午親自導覽，期望北藝中心可...

宋雨蓁退出國民黨 宋進財看到臉書才知女兒玩真的

新北平地原住民議員宋雨蓁今日宣布，退出國民黨，父親宋進財曾任6屆議員，對於女兒退黨一事，宋雨蓁透露父親很不諒解「生氣、難...

新北市府前都更案開拆 預計2024年完工

位在新北市政府對面的板橋中山段都更案從3月開拆，預計於2024年4月完工，新板特區拼圖又加上一 塊。新北市都更處表示，該...

影／賞櫻海岸遊齊發 新北推動山海造林復經濟

時序進入春季，3月起新北市將進行各式各樣陸地及海上活動，除了賞櫻還可釣魚，農業局今於市政會議上發表專題報告「農業健康式」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。