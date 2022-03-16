HBL不少校隊是新北驕傲 議員盼為學子爭取特色球場

本屆HBL戰況激烈，其中新北中和就有兩所高中都取得不錯成績，包含南山高中再度打進男子組冠軍戰、錦和高中打入男子組8強。新北市議員金瑞龍表示，兩所學校都是中和的驕傲，應該要有更好資源來推廣籃球運動，因此他提案整建籃球場，並規劃特色球場，盼能讓民眾及青年學子能有更好場地來做籃球運動。

HBL110學年度高中籃球甲級聯賽冠軍戰日前在台北小巨蛋開打，副總統賴清德、教育部長潘文忠、教育部次長暨體育署代理署長林騰蛟、新北市長侯友宜、新竹市長林智堅、立法委員蔣萬安、新北市議員金瑞龍等人到場觀戰。

第18度闖進男子組冠軍戰的南山高中，正面交鋒首度闖進冠軍戰的光復高中，一開打雙方互有領先、戰況膠著；光復最終以57：59兩分之差力克南山贏得比賽，拿下隊史首座冠軍金盃。

金瑞龍認為，比賽總有輸贏，重要的是過程中拚戰的精神，南山高中籃球隊是中和的驕傲，不僅男子籃球隊屢創佳績，女子籃球隊本屆亦打入8強，實屬難得，而除南山外，同屬中和子弟的錦和高中籃球隊，今年也打入男子組8強，可謂雙喜臨門、可喜可賀。