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HBL不少校隊是新北驕傲 議員盼為學子爭取特色球場

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員金瑞龍與市府團隊為南山高中同學加油打氣。圖／金瑞龍提供
新北市議員金瑞龍與市府團隊為南山高中同學加油打氣。圖／金瑞龍提供

本屆HBL戰況激烈，其中新北中和就有兩所高中都取得不錯成績，包含南山高中再度打進男子組冠軍戰、錦和高中打入男子組8強。新北市議員金瑞龍表示，兩所學校都是中和的驕傲，應該要有更好資源來推廣籃球運動，因此他提案整建籃球場，並規劃特色球場，盼能讓民眾及青年學子能有更好場地來做籃球運動。

HBL110學年度高中籃球甲級聯賽冠軍戰日前在台北小巨蛋開打，副總統賴清德、教育部長潘文忠、教育部次長暨體育署代理署長林騰蛟、新北市長侯友宜、新竹市長林智堅、立法委員蔣萬安、新北市議員金瑞龍等人到場觀戰。

第18度闖進男子組冠軍戰的南山高中，正面交鋒首度闖進冠軍戰的光復高中，一開打雙方互有領先、戰況膠著；光復最終以57：59兩分之差力克南山贏得比賽，拿下隊史首座冠軍金盃。

金瑞龍認為，比賽總有輸贏，重要的是過程中拚戰的精神，南山高中籃球隊是中和的驕傲，不僅男子籃球隊屢創佳績，女子籃球隊本屆亦打入8強，實屬難得，而除南山外，同屬中和子弟的錦和高中籃球隊，今年也打入男子組8強，可謂雙喜臨門、可喜可賀。

金瑞龍表示，他很喜歡籃球，也常鼓勵年輕人要多運動，像打籃球就很健康，不僅可以訓練肌耐力、爆發力及敏捷力等，更可培養團隊精神，所以他也在本屆議會提案整修中和原國防管理學院籃球場，目前已經完工，另外也規劃興建特色籃球場，先期籌劃以灰磘里籃球場及烘爐地山腳籃球場為主，其餘場地則陸續規劃中。

新北市議員金瑞龍為本屆HBL的中和學子加油打氣。圖／金瑞龍提供
新北市議員金瑞龍為本屆HBL的中和學子加油打氣。圖／金瑞龍提供

教育部 侯友宜

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