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鯨彩中港光雕秀廣後好評 加碼延長至20日結束
「鯨彩中港」光雕秀自今年2月11日展出以來，深受廣大市民喜愛，為讓大家拍好拍滿及滿足市民大眾的觀賞期待，新北水利局宣布展期由18日加碼延長至3月20日，讓還沒體驗過或想二訪的民眾能體驗光雕之美。
水利局表示，新莊「中港大排」河廊近年經改造後，成功蛻變成在地後花園，是附近居民日常散步或運動的最佳場域，「鯨彩中港」光雕秀自開展以來已吸引數十萬參觀人次到訪，參觀過的民眾皆稱讚叫好。
水利局指出，今年「鯨彩中港光雕展」現場化身長達1.8公里的海洋世界，從自立廣場至凹灣碼頭沿線可欣賞璀璨燈海，貝殼、水母、悠遊魚群、鯨魚等形形色色海洋生物蹤影隨處可見，並首次採用沈浸式體驗，呈現不同於以往的全新面貌。
其中「心裝海洋」祈福卡展區，還可讓有興趣或意願的民眾，親手寫下心中的祝願祈禱願望實現、夢想成真。整個活動共計12個展區，結合現代投影技術，將光雕現場打造絢麗繽紛及宛如煙霧繚繞仙境，讓市民大眾宛若徜徉迷幻的河岸光廊，令人感到浪漫至極。
水利局表示，為讓還來不及參觀或意猶未盡的民眾有更多機會參觀，展期將由18日加碼延長至20日，歡迎把握最後二天的周末假期欣賞，觀賞民眾在展期結束前於「新北水漾」臉書粉專貼文按讚加公開分享，並在貼文留言處上傳與光雕合影美照與感想，還有機會抽中限量精美禮品。欲前往民眾可搭乘捷運環狀線至幸福站下車，再步行或轉乘Ubike或公車至「中港大排親水步道站」即可。
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