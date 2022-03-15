淡水歷史建築重生 品味在地飲食文化

淡水紅毛城對面的基隆港務局舊淡水宿舍，是新北市政府列管的歷史建築，在2年前經過港務公司進行整修後，現在變身成為美麗庭園風格的餐廳，採用淡水北海岸在地食材，更符合來到淡水就是品嚐在地，體驗歷史與飲食文化。

搖曳的樹影和古色的建築風格相互輝映，加上從座位上放眼望去就是美麗的淡水河，當年的歷史風貌彷彿重現在眼前。

業者說，環境是以寬敞舒適為主，就是希望讓旅客來到淡水可以放鬆，另外店內的餐飲也相當精緻

餐飲業者林書弘說，由於建物融合東西方，因此餐點以中式為主帶點日式以及西式的料理來呈現，並且食材來自北海岸石門區，例如米飯、茶葉等。對此石門區長特別帶著在地小農來到店內品嚐，並且進行一場茶飲文化交流。

石門區長林俊宏說，這特別邀請到青農一良茶屋的謝宜良、箴品茶研的李宗烈以及生產白米的石門嵩山社區許坤地，透過交流提供食材，讓業者呈現出在地食材的美味，包括了石門阿里磅紅茶、嵩山社區越光米等等。

業者說，這一棟建築是興建於1966年的「基隆港務局淡水宿舍」，以日式洋房外觀，融合東西方建築構造，結合了北海岸在地食材，將石門米化身為可可米布丁，還有石門鐵觀音 製作的蛋糕與冰淇淋，在歷史建築之美當中一邊品嚐美食，還可遠眺有淡水河觀音山美景，讓旅客在樹影下享受愜意時光。