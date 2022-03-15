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馬偕150週年時光特展 結合科技虛擬導覽員

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區真理大學牛津學堂開設時光展，將可愛漫畫版的馬偕人物投射在薄薄的鏡面上，而且還可以跟訪客互動，讓歷史充滿科技感。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區真理大學牛津學堂開設時光展，將可愛漫畫版的馬偕人物投射在薄薄的鏡面上，而且還可以跟訪客互動，讓歷史充滿科技感。 圖／紅樹林有線電視提供

台灣基督長老教會馬偕博士來台宣教一百五十週年紀念，在淡水真理大學牛津學堂開設時光展、多媒體故事館，當中結合最新的投影科技，將可愛漫畫版的馬偕人物投射在薄薄的鏡面上，而且還可以跟訪客互動，讓歷史充滿科技感。

真理大學學務長蘇淑卿表示，透過學生設計的年輕馬偕，用插畫風格造型呈現，而且訪客也能主動與虛擬馬偕來進行問答，在短短的幾分鐘介紹，說出馬偕來到台灣在淡水做過那些事，讓導覽也可以非常的可愛文青風格。

學務長蘇淑卿表示，馬偕博士1872年於淡水登陸，來台這段期間不只是宣教工作，還帶來教育、醫療，更帶來九種蔬菜種籽，為當時的滬尾農業有更多發展，此外在展覽現場還有許多馬偕在早期淡水生活、教育以及醫療的舊照片，校方表示，民眾若是想要參觀也可以用團體方式向學校報名，來一探馬偕的一生。

淡水 真理大學

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