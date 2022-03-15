公車亭太老舊 汐止金龍里要求汰舊換新

汐止區明峰街上的金龍里公車候車亭，每天搭車的人不少，只是候車亭太小再加上老舊，等車很不方便，所以，今(15)日新北市議員張錦豪現場會勘，要求汰舊換新，讓民眾有更舒適的等車空間。

汐止明峰街上的金龍里公車站，因為候車亭已經老舊，再加上當初設計地底下有好幾公分的階梯，有民眾就反應公車亭已經很久了，還有高低落差，等車很不方便，希望能夠換新的。

新北市議員張錦豪指出，在明峰街金龍里的候車亭長期以來有民眾反應有高低差以外，候車亭也相當久了，所以，今天和市府交通局、公所現場會勘，希望能夠改建成嶄新的候車亭。

張錦豪表示，當初在蓋候車亭的時候，因為要閃水溝的基座所以有一個高低差，所以，一些行經的公車或是汽車為了閃高低差都要保持距離，擔心輪胎撞到會破，會勘後，預計今年中進行汰舊換新，未來嶄新的候車亭會做一個緩坡改善高低差的問題，另外，會往內退縮50公分，保障行車安全，也提供民眾更舒適的等車環境。