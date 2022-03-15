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關心汐止原住民 新北市議員媒合捐防疫物資

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
原住民新北市議員宋雨蓁媒合民間資源捐贈了一批防疫物資給汐止文化健康站。 圖／觀天下有線電視提供
原住民新北市議員宋雨蓁媒合民間資源捐贈了一批防疫物資給汐止文化健康站。 圖／觀天下有線電視提供

疫情期間關心族人健康，原住民新北市議員宋雨蓁，媒合民間資源捐贈了一批防疫物資包括乾洗手以及酒精給汐止文化健康站，今(15)日捐贈儀式上，原住民長輩也熱情的唱了一首歡迎歌表示歡迎及感謝。

新北市議員宋雨蓁表示，剛好有一個機緣拜訪一位宜蘭的原住民議員，得知實踐研究院一直以來都有在做愛心，分享物資到原鄉、都會，全台灣的各個角落，所以，也跟會長聯絡告知新北市也蠻需要這些防疫物資，尤其是都會的老人家，居住密集，像是樟樹地區原住民很多，經常透過聚會活動，關心聯繫彼此感情，在群聚的情況下，更需要健康防疫，感謝實踐研究院提供防疫物資。

台灣行勝於言實踐研究院長朱長生指出，從去年年中到現在，這半年分享的口罩超過950萬片，酒精超過50萬瓶，都是透過宋議員以及各地方的先進賢達協助分享防疫物資給大家、給需要的人。

在關心族人健康，分享防疫物資捐贈儀式上包括議員及原住民長輩都來參加，捐贈的單位也希望長輩們能夠將防疫物資和其他人分享，拿著當天發送的酒精及乾洗手，長輩都很開心。

原住民 汐止

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