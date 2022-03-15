資收站十年有成 瑞芳爪峰里年捐八萬元獎學金

瑞芳區爪峰里的黃金資收站，成立近十年的時間，相當具有規模，民眾也自發性做資源回收，里長簡明慧將這些回收金，回饋給社區，頒發獎學金給里內的學子，每年都發出近八萬元的獎學金，鼓勵里內優秀學子努力念書。

位在大馬路旁的瑞芳區爪峰里黃金資源回收站，是兩年前才遷移的資收站新址，現在環境更好更具規模，不僅民眾自願參與環保做回收，還有一群熱心的志工協助，即使頂著日曬雨淋，爪峰里的資收站都不停歇，就這樣十年過去了，資收的項目越來越多。

民眾將自家的回收物品帶到資收站來，可以以點數換取生活用品，可以看到滿滿的回收物，志工協助分門別類，清潔隊的資源回收車協助運送，滿滿的一整車還載不完，還需要出動到第二輛車，可見得回收數量有多驚人。

爪峰里長簡明慧說，瑞芳區爪峰里的黃金資收站，成立近十年的時間，每年都將回收變賣的盈餘，作為里內學子的獎學金，只要分數有達成，不論資格都可以領取獎學金，每年都發出近八萬元的獎學金，鼓勵里內學子努力念書。