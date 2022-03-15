影／新埔捷運站電扶梯異常 北捷指是這2原因造成
捷運新埔站電扶梯在上周五發生異常，導致28名旅客受到驚嚇。今天是事發第4天，台北捷運公司今天對外說明，電扶梯異常原因是因為煞車迴路異常，及扶梯齒輪箱的外齒盤軸向位移，馬達動力無法傳遞，造成手扶梯向下滑動。也會要求廠商針對同機型248台電扶梯全面檢查。
北捷表示，已將故障齒輪箱送廠拆解，初步檢查結果，廠商技師發現該扶梯齒輪箱，外齒盤軸向位移，才會導致動力及馬達煞車力無法輸出而下滑，加上扶梯輔助煞車迴路異常無法立刻煞停。將請科技顧問，包含機械結構、自動控制、機密機械、土木結構及機電設備等相關領域專家學者，協助審查該份調查結果，確實釐清真因。
此外，針對北捷1194台電扶梯全面檢視，另要求廠商對於同型式248台電扶梯，進行煞車迴路安全檢查，預計本周內再次提出檢查報告；至於同品牌齒輪箱部分，將以專案方式依序檢查。
北捷表示，此狀況是營運26年首次碰到的電扶梯異常狀況，因齒盤軸位移，導致馬達動力無法傳遞，造成手扶梯向下滑動，因異常部分比較靠近內側，外觀看不出來，平常維護保養不易發現。
北捷說明，因保養項目多，都會定期檢查，齒輪是半年檢查一次，如要檢查需要用機器吊起來，評估認為會影響旅客通勤時間，都是以是否具功能性來檢查，最近一次檢查是2月，功能皆正常。
被問及是否會汰換設備，北捷電機處廠長李濠宇表示，零件是2000年通車就配置，目前沒有規劃要汰換的計畫，因總計有1194座的手扶梯，不應該依照個案來看待，事發當時也前往現場了解狀況，是否因為設計問題導致檢查不足，會以專案模式後續檢查。
至於受影響旅客，北捷表示，其中有1名旅客腳踝挫傷，另有5名旅客留資料表示有輕微擦傷；後續會持續慰問關懷及提供一切必要協助。
北捷表示，事發後會同廠商積極處理及調查，並在廠商研判初步原因後，主動發新聞稿對外界說明，並於公司網站公布，公開透明，絕無隱匿或延遲；因機械全面拆解且查明原因需要時間，並於15日下午依台北市長柯文哲指示，將初步調查原因召開記者會對外說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言