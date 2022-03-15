影／新埔捷運站電扶梯異常 北捷指是這2原因造成

捷運新埔站電扶梯在上周五發生異常，導致28名旅客受到驚嚇。今天是事發第4天，台北捷運公司今天對外說明，電扶梯異常原因是因為煞車迴路異常，及扶梯齒輪箱的外齒盤軸向位移，馬達動力無法傳遞，造成手扶梯向下滑動。也會要求廠商針對同機型248台電扶梯全面檢查。

北捷表示，已將故障齒輪箱送廠拆解，初步檢查結果，廠商技師發現該扶梯齒輪箱，外齒盤軸向位移，才會導致動力及馬達煞車力無法輸出而下滑，加上扶梯輔助煞車迴路異常無法立刻煞停。將請科技顧問，包含機械結構、自動控制、機密機械、土木結構及機電設備等相關領域專家學者，協助審查該份調查結果，確實釐清真因。

此外，針對北捷1194台電扶梯全面檢視，另要求廠商對於同型式248台電扶梯，進行煞車迴路安全檢查，預計本周內再次提出檢查報告；至於同品牌齒輪箱部分，將以專案方式依序檢查。

北捷表示，此狀況是營運26年首次碰到的電扶梯異常狀況，因齒盤軸位移，導致馬達動力無法傳遞，造成手扶梯向下滑動，因異常部分比較靠近內側，外觀看不出來，平常維護保養不易發現。

北捷說明，因保養項目多，都會定期檢查，齒輪是半年檢查一次，如要檢查需要用機器吊起來，評估認為會影響旅客通勤時間，都是以是否具功能性來檢查，最近一次檢查是2月，功能皆正常。

被問及是否會汰換設備，北捷電機處廠長李濠宇表示，零件是2000年通車就配置，目前沒有規劃要汰換的計畫，因總計有1194座的手扶梯，不應該依照個案來看待，事發當時也前往現場了解狀況，是否因為設計問題導致檢查不足，會以專案模式後續檢查。

至於受影響旅客，北捷表示，其中有1名旅客腳踝挫傷，另有5名旅客留資料表示有輕微擦傷；後續會持續慰問關懷及提供一切必要協助。