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影／新埔捷運站手扶梯失速影片被外流出去 北捷：追查中
有民眾將事發監視器畫面Po上網，畫面相當驚悚，原本是載乘客上樓的電扶梯，卻因不明原因突然向下，近30名乘客狼狽慘摔。對於監視器影片流出，副總經理楊秦恒表示，影片從內部流出會再調查、深度了解，是否有違法情形也會了解。
針對媒體詢問，為何影片不是第一天就公布，楊秦恒表示，事發當天就進行調查了解，進一步發現設備異常，但影片流出是另外一件事情，北捷秉持公開透明的態度，要透過適當的方法、時機說明，避免以這樣的方式告知民眾，相關人員正在調查中。
媒體追問，是因為影片流出北捷才對外說明，捷運公司行政處客服中心主任凌啟堯表示，捷運站內有非常多監視器，監視器畫面都提供給必要單位調查，了解事情的真相，目前手扶梯狀況正在了解中，因人員把畫面流出去，正在積極追查中，有不好的地方或是違反規範，就會依照相關規範處理。
北捷表示，電扶梯異常原因是因為煞車迴路異常，及扶梯齒輪箱的外齒盤軸向位移，馬達動力無法傳遞，造成手扶梯向下滑動。也會要求廠商針對同機型248台電扶梯全面檢查。
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