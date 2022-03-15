麗星台灣等2公司26人欠薪案 北市勞動局介入調查

麗星、星夢郵輪的母公司雲頂香港傳出破產危機，台北市勞動局表示，其登記在北市的麗星台灣服務等2家公司，遭26名員工申訴欠薪，已介入調查及安排調解，有違法事實就會開罰。

台北市勞動局勞動基準科長葉思延今天接受中央社記者電訪時表示，目前共收到13起申訴案、26名勞工遭雲頂香港相關2家公司積欠薪水及資遣費，已經介入調查釐清是否有違法事實。

葉思延指出，若確實未給付工資，將依勞基法第22條第2項規定開罰新台幣2萬元至100萬元；若未給付資遣費，將依勞工退休金條例第12條規定開罰30萬元至150萬元。

葉思延表示，目前已陸續安排勞資雙方進行調解，但資方代表在出席幾次後，有反映因財務困難後續恐無法出席，呼籲資方應積極面對，一起解決問題。

葉思延指出，若調解不成，勞工仍未能取得遭積欠薪資，將輔導透過民事訴訟取得債權後由法院安排強制執行，或經台北市商業處或勞動局認定公司歇業或解散後申請墊償。

雲頂香港旗下的麗星台灣服務股份有限公司、麗星旅行社股份有限公司日前無預警大量資遣共35人，遭勞動局開罰13萬元；原定昨天駛離基隆港的星夢郵輪「探索夢號」也遭供貨商指控積欠至少575萬元貨款，而被航港局暫緩同意出港。