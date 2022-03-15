去年疫情北市清明節掃墓人潮大減 今年續鼓勵網路祭祖

清明掃墓時節將至，台北市民政局即日起推出「北市清明節交通資訊及服務措施」，並鼓勵民眾網路祭祖。民政局長藍世聰表示，去年清明掃墓期間，因疫情上山掃墓民眾，由往年100多萬銳減至約60萬人次，為避免群聚感染及疫情擴散，今年民政局也鼓勵民眾可以上北市殯葬處官網(https://mso.gov.taipei/)連結「生命追思紀念網」線上祭拜。

殯葬處表示，今年北市殯葬處官網也設置有「清明資訊報你知」專區，除提供環保祭祀相關指引、金銀紙減碳計算機、祭祀流程指引、完整交通資訊、現場即時影像外，4月5日也會有祈福法會直播，讓民眾可透過網路，更方便安排行程與追思先人。

殯葬處表示，為加強防疫措施，從即日起至4月17日止，殯葬處呼籲民眾以派代表方式前往陽明山及富德塔樓，並請配合量測體溫、戴口罩、酒精消毒、塔樓人流管制，並落實實聯制，建議可將悠遊卡預先綁定台北通，以節省現場登記時間。

另外，為落實淨零排放，殯葬處提供現場蓮花燈免費借用、紙錢集中焚燒等服務。民眾祭祖時全面禁止點香燃燭，由蓮花燈全面代替，在祭拜時以一柱心香表達對祖先的思憶，同時減少PM2.5對健康的危害，讓祭祀現場的空氣更乾淨，清明祭祖清新又誠心。

為紓解清明上山掃墓車潮，北市府3月19、20、26、27及4月2、3、4、5日，共計8日每日上午5時30分至下午5時，也提供木柵線、南港線、崇德線、軍人公墓線及陽明山線等5條清明節免費掃墓公車，同時進行交通管制，如要自行上山掃墓的民眾，請利用平日上山掃墓或假日搭乘免費掃墓公車，以錯開人潮。

管制期外，陽明山第一公墓周邊車流量瞬間增加造成交通壅塞時，將由轄區警察分局針對墓區周邊道路實施彈性交通管制，欲前往掃墓者請沿泉源路「少帥禪園、幽雅路口處」依序排隊上山。

另外，4月2日至5日上午9時30分至11時30分、下午1時至3時在富德落羽之丘(樹葬區)及陽明山臻善園(花葬區)辦理「2022年清明節追思音樂演奏」共計8場，歡迎踴躍參加，一同追思先人，共同祈福。