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中和又停電讓居民氣炸！ 台電：北水處挖損500MCM電纜
303大停電後，國內缺電狀況成為熱門議題，新北中和今上午又傳出停電狀況，讓不少在地居民相當不滿。台電台北南區回應，主因為台北自來水事業處挖損500MCM電纜，造成復興路等地共2127戶停電，當下隨即派員查修，已於12時7分全數復電。
中和民眾反應，自己住在復興路一帶在上午出現停電狀況，一直到12時10分左右才復電，聽說是因為施工挖斷電纜。其他民眾也說，立德街、南山路等地也都有停電狀況，不少憤怒網友都大酸政府無法處理停電情況。
台電台北南區證實，這次停電為信南變電所在上午11時28分因饋線斷路器跳脫，造成中和區復興路、南山路、景安路等一帶共2127戶停電，事故發生後台電隨即派員至現場查修，才發現是台北自來水事業處挖損500MCM電纜造成事故，已於12時7分全數復電，對於停電事故造成用戶不便，台電深感抱歉。
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