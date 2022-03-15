北捷手扶梯倒退嚕 議員：同型號38站、248台潛藏風險？

台北捷運板南線新埔站日前發生上行手扶梯突然無預警倒退嚕，導致近30名乘客急速慘摔成一團，多人扭傷、擦傷。台北市議員李明賢今天表示，目前與新埔站OTIS型號相同電扶梯一共有248台，包括新店線全線、板藍線(昆陽到新埔)共38站，等於有潛藏跟新埔站電扶梯倒退嚕的風險。

他要求北捷安全第一，在完成檢測之前，同型號手扶梯是否先暫停使用，而非僅暫停出事的該組手扶梯使用。

李明賢說，尤其這次發生故障的手扶梯齒輪箱一年多才更新，即使機械故障難以掌握，但廠商至今無法解釋「為何剎車機制失靈」，他要求北捷須最高安全標準來要求廠商落實檢測，並於最短時間內，對外公布事故原因；同時，新會期開議後，也要在交通委員會召開專案報告。

李明賢說，他上午約詢北捷電機處長俞世健，對方坦承發生手扶梯倒退嚕是「捷運營運至今第一次發生！」目前廠商(台灣OTIS)檢測回報原因有二，一是齒輪箱故障，齒盤軸向位移，馬達動力無法傳遞；但關鍵在於電扶梯煞車系統失靈無反應，才會發生倒退嚕無法停止，處長也坦言，「手扶梯有安全迴路、剎車沒反應，這確實要查明。」

李明賢說，齒輪箱異常部分，廠商回報給北捷稱已找出原因，未來安檢也會納入SOP機制，但為何剎車系統無反應，至今仍查不出真正原因，令人憂心忡忡。甚至廠商聯繫國外總公司後，回報給北捷定調是「單一個案事件」，但倘若其他同型號手扶梯若再發生倒退嚕？要是剎車系統還是失靈？乘客安全絕不能開玩笑，更不能有任何妥協。