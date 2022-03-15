首提市政願景 蔣萬安：北市市容老舊、對青年不友善
國民黨立委蔣萬安出戰年底台北市長選戰態勢漸明朗，今受訪表示，北市歷任市長對這個城市都有很多貢獻、付出，但北市相較其他五都，這幾年「一城不變」，包含市容老舊、公務員光榮感低弱、對年輕人生活不友善，接下來他會針對這幾個面向，廣納年輕人想法、創意，推出系列活動與政策。
這也是蔣萬安首度針對未來市政願景藍圖表達看法。
對於青年支持度偏低問題，蔣萬安表示，外界各種建議與期待都虛心接受，也加倍努力，行動是最重要的改變，他會透過強力質詢帶動國民黨整體的氣勢與熱情，反映民意、強力監督政府，這個趨勢會在立法院持續延續下去，
對於不少國民黨台北市議員與民眾黨籍台北市長柯文哲關係友善成「柯友友」，蔣萬安說，國民黨北市議員優秀有戰力，未來希望透過議題聯合作戰方式，反映市民心聲；強調最重要要團結，北市議員有任何需求一定全力相挺。
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